Kike Salas se hace fuerte ante la competencia

El Sevilla ha registrado durante las tres primeras jornadas de competición problemas defensivos que le han impedido sumar más puntos de los que acumula al haber llegado al primer parón. Matías Almeyda, ante los problemas de inscripciones, las lesiones y la falta de fichajes en esta parcela, ha alineado a una defensa muy joven en los primeros tres partidos de LaLiga. Juanlu, Kike Salas, Castrín y Carmona fueron los titulares en los dos primeros partidos, mientras que ante el Girona en la tercera jornada Suazo, ya inscrito, ocupó el lateral zurdo devolviendo a Carmona al derecho. Tras el cierre del mercado de fichajes al equipo se han sumado Fabio Cardoso y César Azpilicueta, que competirán por un puesto de titular en el centro de la defensa, posición en la que Kike Salas ha conseguido ser, al menos estadísticamente, uno de los más destacados.

Y es que el moronense es el jugador de la competición que más despejes ha realizado hasta el momento. En concreto son 29 los que ha completado el futbolista del Sevilla imponiéndose incluso a los futbolistas del Celta y el Betis que han disputado un partido más antes del parón. Igor Zubeldia, futbolista de la Real Sociedad, es quien lo sigue con 27 despejes realizados.

La media de Kike Salas es de casi 10 despejes por partido, algo reseñable, pero que también muestra la facilidad con la que llegan al área sevillista los jugadores rivales ya que el Sevilla es uno de los clubes que más goles han encajado (5) sólo habiendo recibido más el Girona (10), el Levante (7) y el Mallorca (6).

Tras el parón y de cara al duelo ante el Elche de la cuarta jornada (viernes 12 a las 21 horas), Kike Salas verá la competencia aumentada con Fabio Cardoso, César Azpilicueta y el ya recuperado Ramón Martínez. Pronto se espera también que esté disponible Tanguy Nianzou, un futbolista en el que Antonio Cordón confesó que tiene muchas esperanzas puestas.

