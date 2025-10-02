Kike Salas alaba a Almeyda: «Ver a un equipo unido de la mano del entrenador, engancha»

El Sevilla FC recibe este domingo al Barcelona y Kike Salas estará disponible para Matías Almeyda. El canterano no jugó ante el Rayo por unas molestias que lleva semanas arrastrando, pero este jueves se ha incorporado a los entrenamientos y ha asegurado que ... ha llegado con «ganas e ilusión».

Una motivación propiciada por el técnico argentino, y es que Kike sólo ha tenido buenas palabras para el trabajo de su actual líder en una entrevista concedida a los medios del Sevilla: «Cada año coges más confianza, tienes más seguridad y aprendes diferentes cosas que debe aprender un central y también la confianza del cuerpo técnico ayuda mucho, ya que cuenta con todos y nos transmiten muchísimo».

Para el de Morón de la Frontera es «muy ilusionante haber empezado bien la temporada», lo que promueve que «nadie se quiera caer» del barco. Además, ha confesado que el grupo se siente «más seguro» y que «han crecido defensivamente», aunque queden cosas por seguir puliendo.

Cuestionado por las figuras de Almeyda y Cordón, el canterano sevillista ha destacado que la misión que les han transmitido es la de hacer «unión»: «El míster y Cordón han transmitido desde el primer día el tema de hacer equipo, de la unión. Y cuando ves a un equipo unido y de la mano del entrenador eso engancha y eso la gente lo ve como algo positivo dentro del crecimiento. Todo eso es importante acompañarlo de resultados y estamos en una buena dinámica».

Además, Kike se ha centrado en destacar la capacidad de comunicación que tiene Almeyda: «Estamos muy contentos con Almeyda, sabe cómo transmitirnos y hablarnos y confiamos mucho en él. Con resultados siempre es más positivo y nos ayuda muchísimo, el año pasado queda atrás y estamos centrados en seguir todos en una misma dirección».

«Queremos darle una victoria a la afición cuanto antes» Kike Salas Jugador del Sevilla FC

Por último, el sevillista es consciente de la necesidad de ganar en el Sánchez-Pizjuán. Algo que sólo ha pasado una vez en todo el año 2025. Respecto a esta cuestión, el canterano tiene claro que hay que «darle una alegría a la afición», aunque sin obsesionarse con el asunto: «Queremos darle una victoria a la afición cuanto antes, pero estamos tranquilos en con el trabajo que estamos haciendo eso va a llegar. No hay que tener esa presión porque siempre es incómoda y todo repercute. Debemos ir con confianza de que lo vamos a sacar, sin presión alguna. Lo que le demos a la gente, al final ellos responden con lo que ven y el otro día se vio que lo dimos todo. El equipo va a por la victoria, aunque el otro día no se dio el resultado, pero queríamos más y estuvieron todo el partido animando. Es la mejor afición que hay y estamos muy contentos de que estén siempre con nosotros».