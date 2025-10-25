Suscríbete a
+Nervión

Kakuta, exjugador del Sevilla, confiesa que Jesucristo le llevó a jugar a Irán

El futbolista franco-congoleño admite haber dado su vida a Jesús tras la pérdida de su madre

Papu Gómez pone fin a su sanción y podría debutar con su equipo el domingo

Gaël Kakuta, en su presentación como jugador del Sevilla FC
Gaël Kakuta, en su presentación como jugador del Sevilla FC jesús spínola

Fede Tozzo

Gaël Kakuta, exjugador del Sevilla FC, acaba de reconocer en una entrevista concedida a la cadena estadounidense CBS News que Jesucristoestuvo detrás de su decisión de fichar por un club iraní en el año 2024. Concretamente, ha manifestado que el Espíritu ... Santo se le apareció meses después del fallecimiento de su madre y que esto fue clave para aceptar una llamada del fútbol iraní.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC SEVILLA, S.L
Volver a arriba
+Nervion
Descarga la app