Kakuta, exjugador del Sevilla, confiesa que Jesucristo le llevó a jugar a Irán

Gaël Kakuta, exjugador del Sevilla FC, acaba de reconocer en una entrevista concedida a la cadena estadounidense CBS News que Jesucristoestuvo detrás de su decisión de fichar por un club iraní en el año 2024. Concretamente, ha manifestado que el Espíritu ... Santo se le apareció meses después del fallecimiento de su madre y que esto fue clave para aceptar una llamada del fútbol iraní.

En marzo de 2024, cuando Kakuta jugaba para el Amiens SC de la segunda división francesa, recibió la trágica noticia de la pérdida de su madre. El jugador franco-congoleño declaró en la entrevista con la televisión americana que los meses siguientes se dedicó a «jugar videojuegos, ver la televisión y tomar medicamentos para la depresión». El propio Kakuta venía ya de varias experiencias traumáticas a lo largo de su vida, como los fallecimientos de su padre (cuando tenía siete años) y de su hermana, e inclusive un divorcio. Tras ello, confiesa haberse puesto a leer la Biblia y entregar su vida a Jesucristo.

Seis meses después de la muerte de su madre, Kakuta recibió una oferta del Esteghlal FC iraní. El exjugador del Sevilla, Rayo Vallecano y Deportivo, entre otros, contó que «no la entendía, porque había tenido buenas actuaciones a lo largo de la temporada». En estas, sintió que el Espíritu Santo intervino para que fichase por el equipo asiático. Gaël Kakuta reconoció tener diversos sueños en los que estaba en su cama «con cadenas por todo el cuerpo». Seguía contando: «Podía ver la luz dentro de mí. Algunos espíritus intentaban acercarse, pero la luz los alejaba de mí cada vez que intentaban ponerme su manos encima». También resalta que «la lectura de los Salmos 23, 31, 35 y 91» le ayudaron a mantener alejados a los espíritus.

La experiencia iraní deKakuta tan solo duró medio año, en el que disputó 18 encuentros y repartió una asistencia. Actualmente, está jugado en el Sakaryaspor de la segunda división turca, el decimocuarto equipo de su carrera profesional.