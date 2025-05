Julen Lopetegui, sobre el Sevilla FC: «Siempre va a ser un club ligado a mi vida»

Julen Lopetegui vuelve a los banquillos. Tras dejar de ser entrenador del West Ham a principios de año, el técnico ha permanecido varios meses sin ejercer ningún cargo, pues barajaba diferentes opciones de cara a su futuro. Finalmente, ha optado por volver a ser de nuevo seleccionador, aunque esta vez no será en el combinado español, sino que lo hará en el de Catar. A sus 58 años Lopetegui cuenta con gran bagaje en los banquillos, y es que más allá de a nivel de selecciones, clubes como Oporto, Real Madrid, Sevilla FC, Wolverhampton y West Ham ya saben lo que es disponer del de Asteasu en sus filas.

Fue en la capital de Andalucía donde ha vivido una de sus mejores etapas como técnico, logrando conquistar la Europa League en 2020 o clasificando al Sevilla para la Champions durante tres temporadas consecutivas. En una entrevista en El Pelotazo, Lopetegui no quiso olvidarse de su paso por Nervión, así como tampoco de lo logrado com sevillista. «La Europa League fue maravillosa, pero recuerdo más los tres cuartos puestos», era lo que respondía al ser preguntado sobre los mejores momentos vividos durante las más de tres temporadas que dirigió el banquillo del Ramón Sánchez - Pizjúan, porque a pesar del gran valor que tiene un título europeo, el entrenador considera que poder estar en puestos Champions era «algo que nunca había pasado dos veces, y no fueron dos, sino tres» en algo tan difícil como es «la competición de la regularidad», tal y como califica a LaLiga.

Tampoco olvida su estancia en la ciudad y el cariño que sigue recibiendo a día de hoy cada vez que viaja para ver la Semana Santa, pues es un apasionado. «Es una ciudad y un club que va a estar vinculada a mi vida siempre», reconocía el técnico, aunque tampoco se olvida de los momentos duros vividos, porque como él mismo afirmaba, «la élite te exige que sea así».

Más temas:

Sevilla FC