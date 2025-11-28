Los jugadores del Sevilla que se estrenan en el derbi contra el Betis

El derbi es siempre un partido especial, de altas revoluciones, diferente para todos sus actores principales sobre el césped. En el Sevilla FC, anfitrión este domingo en el primer duelo de la eterna rivalidad hispalense de la temporada, hay ya quien amasa una ... experiencia considerable en estos partidos únicos, caso de Nemanja Gudelj, con una decena de Sevilla - Betis en sus botas desde que desembarcara en Nervión allá por julio de 2019. Pero el caso del serbio no es precisamente representativo dentro de un plantel que viene sufriendo cambios profundos en las últimas temporadas como parte de un severo proceso de reestructuración a nivel deportivo y financiero que vive la entidad de Nervión.

Dicha circunstancia provoca que el número de 'novatos' en el vestuario de Almeyda o futbolistas que se enfrentan a su primer derbi sevillano este domingo sea bastante reseñable. Entre ellos, sin ir más lejos, se encuentran los siete fichajes que el club realizó en el pasado mercado veraniego. Sólo uno de los nuevos no estará en disposición de estrenarse en el partido más esperado de la ciudad: el chileno Gabriel Suazo, que sufrió una lesión en el sóleo en el último partido de Cornellá ante el Espanyol y estará de baja entre dos y tres semanas.

El resto de caras nuevas, media docena, si están disponibles para el entrenador del Sevilla FC, que ya sabe lo que es afrontar un derbi como jugador y que ahora lo hará también como jefe del banquillo blanquirrojo. Los Fabio Cardoso, Alfon González, Batista Mendy, César Azpilicueta, Alexis Sánchez y Odysseas Vlachodimos se preparan para disfrutar de sus primeros minutos en el enfrentamiento cainita de la capital andaluza. Muchos de ellos, además, lo harán partiendo en el equipo titular de Matías Almeyda.

Eso sí, hay casos particulares que, aunque vivirán este domingo su puesta de largo en un derbi, ya saben lo que es jugar contra el Betis, como por ejemplo el chileno Alexis Sánchez, que durante su etapa en el Barça se enfrentó hasta en cuatro ocasiones a los verdiblancos entre las campañas 2011-12 y 2013-14, ganando los cuatro partidos y convirtiendo dos goles y tres asistencias. También se ha visto las caras contra el Betis César Azpilicueta, hasta en cinco encuentros, cuatro de ellos como jugador del Osasuna y uno en el Atlético de Madrid, con un balance de una victoria, dos empates y dos derrotas.

También tendrán su chance de debutar en un derbi futbolistas más jóvenes que están contando con la confianza de Almeyda a lo largo de la presente temporada, como los defensas Andrés Castrín y Ramón Martínez, o el centrocampista Manu Bueno, quien ya ha participado desde 2023 en 21 partidos con el primer equipo sevillista pero que aún no ha disfrutado de minutos contra el Betis.