Los jugadores del Sevilla que se estrenan en el derbi contra el Betis

Todos los fichajes, a excepción del lesionado Suazo, además de varios jóvenes, optan a debutar este domingo en el duelo de la máxima rivalidad hispalense

Alfon, Azpilicueta, Alexis, Vlachodimos y Batista Mendy
Alfon, Azpilicueta, Alexis, Vlachodimos y Batista Mendy Diseño de Alberto Moreno / ABC
Fran Montes de Oca

Fran Montes de Oca

El derbi es siempre un partido especial, de altas revoluciones, diferente para todos sus actores principales sobre el césped. En el Sevilla FC, anfitrión este domingo en el primer duelo de la eterna rivalidad hispalense de la temporada, hay ya quien amasa una ... experiencia considerable en estos partidos únicos, caso de Nemanja Gudelj, con una decena de Sevilla - Betis en sus botas desde que desembarcara en Nervión allá por julio de 2019. Pero el caso del serbio no es precisamente representativo dentro de un plantel que viene sufriendo cambios profundos en las últimas temporadas como parte de un severo proceso de reestructuración a nivel deportivo y financiero que vive la entidad de Nervión.

