Los jugadores coinciden: «Lo hemos perdido nosotros mismos con los errores»

El Sevilla volvió a ser derrotado. El equipo dirigido por Almeyda se vio superado por la Real Sociedad (2-1) y enlaza dos derrotas de forma consecutiva. Los errores individuales cometidos por los futbolistas del cuadro nervionense resultaron claves para que el ... equipo se marchara de vacío de su visita a San Sebastián tal y como reconoció el entrenador. También lo hicieron los futbolistas, que mantuvieron tras el duelo un discurso de autocrítica.

Gabriel Suazo recordó el fallo que tuvo durante el duelo del pasado fin de semana ante el Mallorca. El chileno señaló en zona mixta lo siguiente repasando las claves del partido: «Es una derrota muy dura. Nos vuelve a ocurrir lo del partido anterior, por equivocaciones completamente nuestras. Obviamente, el otro equipo juega y todo, pero los goles fueron errores nuestros, como el del partido anterior, que fallé yo. Eso es lo que tenemos que mejorar, en esas ocasiones puntuales en las que tenemos que crecer como equipo, cada uno como jugador. Si pasó, ya que no vuelva a pasar en el siguiente partido, como me pasó a mí. Hoy intenté mejorar para que no me ocurriera lo mismo que en el partido anterior. Y a los compañeros que les pasó hoy, a mejorar para que no vuelva a ocurrir. Esos detalles nos cuestan el partido, que lo trabajamos como lo hicimos en la semana para poder ganar, pero no lo pudimos hacer».

En la misma línea se mantuvo Nemanja Gudelj, capitán del Sevilla y autor del único gol de los nervionenses. El internacional serbio fue claro al marcar como la clave del duelo «han sido los errores nuestros». «No hablo sólo de hoy. Últimamente, los goles que recibimos no son mérito del rival, sino por errores nuestros.Es un partido que hemos perdido nosotros mismos con los errores», comentaba.

Igualmente, Lucien Agoumé fue autocrítico señalando que «creo que pudimos hacerlo mucho mejor». «Encajamos dos goles en dos jugadas en las que podemos mejorar mucho, sobre todo el segundo, que viene de un saque lateral nuestro. Esas faltas de concentración a veces nos penalizan, pero vamos a seguir trabajando para mejorar. Estábamos en el partido, pero los dos goles que encajamos son dos episodios que tenemos que intentar que no se repitan», señalaba.