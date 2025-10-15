Suscríbete a
Olsen contactó con el Sevilla para comprar una entrada ante el Barcelona y el club decidió invitarlo

El meta noruego pensaba que no se iban a acordar de él en el club, pero recibió la grata sorpresa de la invitación al duelo

Agoumé resalta el cambio de mentalidad con Almeyda: «Todos pensábamos que el Sevilla FC se merecía mucho más»

Frode Olsen, en un entrenamiento del Sevilla FC en el año 2001
Frode Olsen, en un entrenamiento del Sevilla FC en el año 2001 Vansessa morillo

Fede Tozzo

El inicio fulgurante de temporada del equipo de Nervión no ha dejado indiferente a nadie. A pesar del delicado estado económico que atraviesa la entidad, el Sevilla de Almeyda está enganchando a la afición, y buena prueba de ello es el récord de socios ... que se acaba de establecer. Nadie se quiere perder ni un encuentro, ni siquiera exjugadores del club.

