Olsen contactó con el Sevilla para comprar una entrada ante el Barcelona y el club decidió invitarlo

El inicio fulgurante de temporada del equipo de Nervión no ha dejado indiferente a nadie. A pesar del delicado estado económico que atraviesa la entidad, el Sevilla de Almeyda está enganchando a la afición, y buena prueba de ello es el récord de socios ... que se acaba de establecer. Nadie se quiere perder ni un encuentro, ni siquiera exjugadores del club.

Precisamente, el pasado Sevilla FC - Barcelona de la jornada 8 de LaLiga ha dejado una anécdota curiosa con un célebre sevillista de principios de siglo. Según ha compartido Javier Santos, responsable de comunicación corporativa del Sevilla, en su cuenta de X, Frode Olsen, guardameta noruego que militó tres temporadas en el equipo hispalense a principios de los años 2000, se puso en contacto con el club para adquirir una entrada para dicho partido.

El amigo Frode vino de visita al Sevilla-Barça, el tío había mandado un email para preguntar cómo comprar una entrada y si en el club recordaban que había sido portero del equipo 😅 Obviamente vino invitado… https://t.co/CndORCL2b1 — Javier Santos (@_JavierSantos_) October 15, 2025

Tal y como comenta Santos, el portero escandinavo se comunicó con el club a través de un correo electrónico para solicitar la compra de la entrada y para preguntar si recordaban que él había pasado por la entidad andaluza en el pasado. Sin más, el responsable de comunicación corporativa del Sevilla reconoce haber invitado a Olsen para asistir al encuentro disputado en el estadio Ramón Sánchez-Pizjuán.

El portero noruego defendió la meta sevillista dos temporadas y media, desde principios del año 2000 hasta el verano de 2002, disputando un total de 26 encuentros, en los que recibió 41 goles en contra y dejó su portería imbatida en cuatro ocasiones. En el tiempo que pasó por el Sevilla FC, Frode Olsen vivió el último descenso hasta la fecha de los nervionenses, ascendió al año siguiente como campeón de Segunda División y tuvo un regreso a Primera plácido con el octavo puesto de la temporada 2001-02.