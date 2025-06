El juez deniega el embargo de la acciones de 'los americanos' solicitado por Del Nido Benavente

El juez ha denegado las medidas cautelares solicitadas por José María Benavente con las que requería el embargo del paquete accionarial de Sevillistas Unidos 2020, es decir, las acciones de 'los americanos'. Según ha podido saber ABC de Sevilla, el auto del Juzgado de primera instancia número 5 de Sevilla ha rechazado estas medidas y señala que el pacto que regulaba la relación entre el expresidente y 777 partners nunca llegó a entrar en vigor, puesto que era incompatible con el otro pacto de gobernabilidad que firmó con Sevillistas de Nervión, el cual sigue vigente.

De esta forma, A-CAP seguirá siendo la dueña de las acciones que se adjudicó de 777 partners. Del Nido Benavente solicitó estas medidas cautelares como previa a una posterior demanda de penalizaciones que cuantificaba en quince millones de euros, sobre la base de pretendidos incumplimientos del pacto que firmaron en 2020, tales como haber votado contra el expresidente sevillista en las dos últimas juntas generales.

Sin embargo, en un auto judicial notificado este viernes, el juez le rechaza las medidas, al considerar que no había lugar a que se presentaran separadas de la demanda que debería haber presentado y no hizo. Además, el magistrado ha aprovechado el auto para rechazar los argumentos de Del Nido y declara que hay serias dudas de que el pacto firmado con Sevillistas Unidos 2020 entrara en vigor al no ser posible su coexistencia con el actual pacto de gobernabilidad que mantiene al actual consejo de administración al mando.

Otras razones alegadas incluyen el propio incumplimiento del mismo por parte del Del Nido Benavente, que, en una suerte de «funambulismo jurídico», tan pronto sostiene la eficacia y aplicabilidad del pacto como niega su existencia, menciona el auto.

Todo esto después de que la Audiencia Provincial insistiera la semana pasada en la legalidad del pacto de gobernabilidad firmado en 2019 entre la familia Del Nido y Sevillistas de Nervión. Dicho auto judicial, establece que este pacto firmado en 2019 sigue vigente en estos momentos y se mantendrá así hasta 2028 mientras no exista acuerdo previo para romperlo entre las partes que así lo resuelva o por decisión judicial. El abogado Lucas Fernández de Bobadilla, miembro de los servicios jurídicos del Sevilla FC, ha sido el que se ha encargado de la defensa de A-CAP en este asunto.