Juanlu Sánchez: «Sin canteranos, situaciones como esta no se sacan adelante»

Juanlu Sánchez está siendo uno de los mejores jugadores del Sevilla FC en el tramo final de la temporada 24-25. Su coraje y entrega dentro del campo son una muestra significativa de su amor hacia un escudo, siendo uno de los canteranos de la plantilla que más minutos ha disputado este año. Su demarcación en el césped ha ido cambiando en función de las exigencias del equipo, alternando entre la posición de centrocampista y la de lateral, siendo esta última la que lleva desempeñando desde que llegara a la Carretera de Utrera.

El jugador de Dos Hermanas disputó los 90 minutos ante el conjunto canario, firmando unas estadísticas que sirvieron y mucho a los suyos. Fue ganador en doce de los duelos y obtuvo una precisión acertada en el 90% de los pases que dio, logrando que trece de ellos fueran en el último tercio del terreno de juego.

Tales datos demuestran el estado de forma que está teniendo el lateral de 21 años en el tramo final de la temporada, habiéndole hecho dar un paso adelante en lo que a su situación en el vestuario se refiere. Por ello, fue el propio Juanlu el encargado de visitar el programa «El Cubo» para hablar acerca de la situación por la que ha estado pasando el club en los últimos meses, así como lo que se vivió en el partido ante Las Palmas. «Cuando te fallan las fuerzas y ves la grada cómo aprieta te das cuenta de que lo tienes que hacer por ellos», era lo que el canterano respondía al ser preguntado por como había vivido el ambiente de la grada. En cuanto al asunto de su demarcación, se mostraba contento con Joaquín Caparrós, «pues me está poniendo de lateral derecho». Del partido ante Las Palmas destacaba que «supimos sufrir e incluso disfrutar sufriendo, en momentos en los que tocó defender juntos», algo que no conseguían desde hacía varias jornadas.

De la situación que ha atravesado el conjunto de Nervión durante la presente campaña, Juanlu no escondía que ha poblado «mucho sufrimiento» en la mente de los sevillistas, aunque ha querido dar un paso al frente en nombre de los canteranos del club, quiénes han sido los héroes de la permanencia. «Sin canteranos, situaciones como esta no se sacan adelante». Tal es su agrado por el trabajo de sus compañeros de cantera, que no dudaba en destacar a Kike Salas como el mejor del equipo, pues consideraba que «está siendo el mejor jugador de la plantilla en este tramo final del campeonato».