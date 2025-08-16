Juanlu, presente en el último entrenamiento previo al Athletic Club

El Sevilla FC ha finalizado la preparación de su primer duelo de esta temporada 2025-26. Matías Almeyda debuta en LaLiga con gran parte de su equipo sin poder jugar entre lesiones y falta de inscripciones. No obstante, la buena noticia es que el club ha logrado inscribir a Akor Adams, que se unirá a Isaac Romero en la expedición hacia Bilbao.

Juanlu Sánchez ha completado también esta sesión de trabajo, aunque está a la espera de que el Sevilla FC cierre al fin su venta al Nápoles. Una operación que podría no interceder con su viaje a Bilbao, consciente de que el equipo necesita efectivos para enfrentarse al Athletic con todas las garantías.

Además, en la lista que dará a conocer Almeyda esta tarde estarán Idumbo, Ejuke y Pedrosa. Los tres se han recuperado de sus molestias físicas esta semana, siendo el nigeriano el que más sesiones de trabajo ha acumulado. Según informó el entrenador el pasado viernes, estos futbolistas estarán en Bilbao, «aunque no están para disputar los 90 minutos».

Siguen sin entrenar, por tanto, Nianzou, Jordán, Vargas, Ramón Martínez y Badé, aunque este último se encuentra negociando su salida del Sevilla. Ante este panorama, se prevé que Almeyda tire bastante de la cantera para componer una lista equilibrada de cara al Athletic - Sevilla de mañana domingo.