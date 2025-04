Juanlu: «No pedimos que nos traten mejor que a nadie, pero sí con el mismo respeto que a otros equipos»

Uno de los futbolistas del Sevilla que salió ayer a dar la cara por la situación que pervive instalada en el equipo fue Juanlu Sánchez. El canterano nervionense no puso paños calientes al frágil momento que atraviesan los sevillistas, a sabiendas de que la derrota en Pamplona los acerca aún más a la zona roja de los puestos de descenso, por más que finalmente el Girona empatase frente al Leganés (1-1). La distancia con la quema sigue siendo no obstante la misma, con ese colchón de cinco puntos.

En su balance personal del encuentro, el lateral advertía que el momento que se vive ahora es complicado. «Hemos tenido ocasiones para igualar el partido. Estamos jodidos, evidentemente, porque nos estamos jugando mucho. No pedimos que nos traten mejor que a nadie, pero sí con el mismo respeto que a otros equipos. No te puedes cargar el partido en el minuto en que te lo cargas cuando en la siguiente acción sí vas a revisarla ¿Por qué no revisas las dos acciones? Partiendo de la base de que ninguna es expulsión, ¿por qué revisas una y la otra no? Tenemos que seguir trabajando, no queda otra. Ya, a pensar en el Leganés», incidía en ese sentido el joven sevillista.

Quiso seguir haciendo alusión Juanlu al rigor arbitral del colegiado en una jugada que cambió las cosas para los de Caparrós, a los que volvió a faltarle frescura y sobre todo mordiente de cara a portería: «No sé en qué momento interpreta que una se puede ver en el VAR y, la otra, no. A pesar de la roja, hemos tenido más tiros a puerta que ellos. Dentro de lo que se puede hacer con diez jugadores, hemos intentado apretar y tener ocasiones. Con eso nos tenemos que quedar», subrayaba.

En lo relativo a la próxima jornada, donde el Sevilla se juega la vida nuevamente en casa ante el Leganés, el de Montequinto lamentaba la derrota y espera que no vuelva a pasar: «Hoy era una final importante y el domingo que viene tenemos otra final, con nuestra gente. Lo intentaremos dejar todo otra vez, como hemos hecho en este partido».