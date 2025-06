Juanlu participa en el pase de España como primera de grupo a los cuartos del Europeo sub 21

El futbolista del Sevilla FC Juanlu Sánchez ha participado en el tramo final del tercer y último encuentro de la fase de grupos de la Eurocopa sub 21 entre España e Italia que ha clasificado como primera de grupo al combinado español tras el empate a 1 en el marcador con el que finalizó el encuentro. Tras las victorias ante Eslovaquia (3-2) y Rumanía (1-2), el equipo de Santi Denia ya había confirmado su pase a los cuartos de final, mientras que Italia también venció sus partidos ante ambos equipos por el mismo resultado, 1 a 0, por lo que el empate valía para que el conjunto español ya fuera primera de grupo.

Después de ser titular contra Eslovaquia y Rumanía, el seleccionador sub 21 español decidió rotar ante Italia y Juanlu comenzó el choque en el banquillo, teniendo que sustituir en el minuto 73 a Marc Pubill, aquejado de unas molestias musculares. Denia no quiso arriesgar e hizo el cambio de lateral por lateral para que el futbolista del Almería no sufriera un problema aún mayor.

Así las cosas, España se enfrentará en los cuartos de final al segundo clasificado del grupo B, que se decidirá mañana, aunque en el grupo dominado hasta ahora por Alemania, el equipo de Inglaterra tiene muchas posibilidades de ser el rival del combinado español en la siguiente fase de la Eurocopa sub 21.