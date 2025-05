Juanlu: «Me he criado en un Sevilla campeón, esta situación duele y tenemos que demostrar que nos importa de verdad»

A Juanlu Sánchez se nota que le duele el Sevilla. Mucho. Es de esos canteranos que antes de colocarse la camiseta del primer equipo han estado gritando desde la grada los goles de su Sevilla. Y no es sencillo verse con el agua al cuello, algo impensable en el Sánchez-Pizjuán no hace tanto tiempo. La responsabilidad es grande para todos. «Estamos intentando sacar la situación adelante. Es momento de estar más unidos que nunca. Lo estamos dando todo día a día. Sólo nos queda seguir trabajando para sacar esta situación adelante», arrancó el lateral derecho en sala de prensa.

El de Montequinto tendrá una oportunidad desde el costado derecho este fin de semana contra el Celta, ya que Carmona está sancionado. Con todo ello, Juanlu insistía en ese sentimiento que inunda el vestuario nervionense, más aún para esos jugadores criados en la Carretera de Utrera: «Los que somos de la casa lo que sentimos es dolor, estamos verdaderamente dolidos. Yo me he criado con un Sevilla campeón y me duele estar en la situación que estamos. Lo que tenemos que hacer es demostrar que nos duele el escudo que llevamos en el pecho, que nos duele cuando no ganamos en casa y demostrar que esto nos importa de verdad». Un canterano al que le duele y se le nota que no miente al decirlo. «Sabemos la responsabilidad que supone llevar este escudo, la presión que conlleva. Sabemos que esa responsabilidad viene por jugar en un club así. tenemos que darle la vuelta a la situación de cualquier forma», apostilló.

La primera cita para tratar de escaparse de la quema será el sábado en Vigo. La visita a un Celta en buena dinámica y con un Sevilla que acumula hasta siete partidos sin conocer la victoria. Da la sensación de que se mira más al compromiso de Las Palmas (próximo martes), aunque Juanlu destierra esa idea. «Con lo rápido que va esto no podemos mirar el calendario. Tenemos el sábado una oportunidad fantástica para conseguir los tres puntos. Y ya después miraremos al próximo partido. Lo primero, Vigo. El del sábado es el más importante de la temporada. Es una final. Vamos a darlo todo», apuntaba.

La figura de Caparrós

«Joaquín Caparrós nos intenta ayudar, sobre todo a los jóvenes. Crecí viéndolo como entrenador del Sevilla. Está intentando que mejore personalmente y se lo agradezco. Estoy para donde el míster me ponga. El la banda derecha es donde mejor me encuentro. Caparrós nos transmite su sevillismo y la exigencia que conlleva tenerlo en el banquillo».

Posible venta

«En ningún momento se valoró mi salida. Estoy muy feliz en el Sevilla y no quería escuchar ofertas. Tanto el club como yo sólo queríamos estar juntos, seguir adelante. Fue una negociación muy sencilla».