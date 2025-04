Juanlu: «He crecido viendo a Caparrós de entrenador, me hace mucha ilusión su llegada»

Joaquín Caparrós siempre ha presumido de ser un entrenador de cantera,. Incluso fuera del Sevilla, ha hablado siempre maravillas de la Carretera de Utrera, resaltando esa frase que adorna la entrada en la misma: «Aquí se forman campeones del Mundo». Por eso mismo, la gente de la casa agradece el trato cercano, amable y casi paternalista de su nuevo entrenador. Caparrós ha llegado para mejorar al Sevilla y sus resultados, contando, como siempre ha hecho, con el talento de la casa, que ahora es importante en el primer equipo por las conocidas necesidades económicas.

De hecho, el club se ha centrado en estos meses en ir cerrando renovaciones o ampliaciones de contrato de muchos de esos jugadores que ya se han asentado en el primer equipo. El último en firma su renovación, hasta 2029, ha sido Juanlu. El lateral derecho es quizás quien menos continuidad está teniendo en este Sevilla por la circunstancia de que García Pimienta había decidido colocarlo detrás del delantero, dejando siempre el lateral para Carmona, salvo momentos donde necesitase un hombre más ofensivo.

El de Montequinto no protestó y ha sabido aprovechar sus minutos con rendimiento y buenos números, aunque también interioriza que su mejor posición ahora tiene dueño y debe pelear por encontrar oportunidades más pegado a la banda. Caparrós, amante de jugar con extremos a pierna natural y dos delanteros, puede tener en Juanlu ese hombre de largo recorrido y buenos centros. El canterano está feliz porque una leyenda del sevillismo sea ahora su entrenador. «A mí me hace mucha ilusión. Yo, de chico, he crecido siempre viendo a Caparrós de entrenador. Estamos muy contentos con Caparrós», comentó en El Desmarque.

El domingo visita el Sánchez-Pizjuán el Alavés, en el que será el cuarto estreno de Joaquín Caparrós con el Sevilla. Un partido clave en el que espera estar Juanlu de inicio, aunque su principal obsesión y la de toda la plantilla, además de conseguir un buen resultado, es volver a esa comunión con la grada tan necesaria. «Esperemos que el domingo la gente esté con nosotros, que lo vamos a dar todo. La mente está puesta en el Alavés, en ganar y en sacar la situación adelante», resumió Juanlu. La cantera está con su nuevo entrenador.

Más temas:

Sevilla FC