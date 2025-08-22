Juan de Dios Crespo, el 14% de los americanos en el Sevilla FC y el respaldo a Antonio Cordón

En plena actividad de Antonio Cordón en el Sevilla FC, a la espera de ese acelerón en los fichajes antes del cierre del mercado, el director de fútbol ha recibido el respaldo de un viejo conocido, el abogado Juan de Dios Crespo, representante, además, del paquete de acciones de los llamados americanos, y que colabora con la entidad de Nervión para casos de alcance internacional.

«En cuanto a los americanos, estamos con el consejo actual y esperemos que con la temporada nueva y con el fichaje de Antonio Cordón, que ha sido cliente mío en muchas ocasiones, y que es un gran profesional, pienso que Antonio Cordón le va a dar esa revolución para tener un Sevilla que vuelva a las andadas anteriores», afirmó el abogado especializado en derecho deportivo durante una entrevista en Youtube para La Pera de Jobs.

El propio Juan de Dios Crespo ha desgranado esa doble vinculación con el Sevilla, tanto en su faceta de representante de A-CAP, Advantage Capital Holdings -la aseguradora que se quedó con las acciones de 777 Partners tras la bancarrota de ésta- como de abogado que trabaja para la entidad en determinados asuntos. «Tienen el 14% de las acciones y están aterrizados sin saber de esto. Me contratan a través de otro amigo mío, abogado en Dubai, que les dice: 'aquí, para España, tiene que ser Juan de Dios'. He ido a dos asambleas nada más, una en enero y otra en marzo, y les estoy llevando los asuntos. Los pleitos que tiene José María del Nido padre contra nosotros; pleitos de gente que está en el Génova ahora y el Génova había entregado un dinero a los anteriores americanos, no éstos de ahora; y un montón de pleitos», señaló el abogado. «No puedo hablar más que bien del Sevilla, otra cosa es que el balón entre o no entre», añadió como representante de ese paquete accionarial que fija en el 14%.

Trabajo en los juzgados

Los vínculos de Juan de Dios Crespo con el Sevilla no son nuevos, al tratarse de uno de los abogados españoles más reconocidos para asuntos de UEFA y FIFA. «Soy abogado en el Sevilla no para temas locales, sino para temas internacionales. El TAS, la FIFA, la UEFA... cuando hay alguna cosa que les interesa que yo vaya. Empecé con Del Nido padre y antes incluso. Y he ganado muchísimos casos y con la nueva directiva he ganado algún caso recientemente. Y ahora tengo también pendiente algún caso. Entonces tengo ese doble sombrero o titulación», explicó Crespo, que puso como ejemplo el caso de Joris Gnagnon: «El último caso acabado, no el pendiente, fue ese, un jugador que pesaba 92 kilos y pasó a 122 kilos, que lo tuvimos que despedir. Lo ganó el Sevilla en FIFA, con sus abogados, muy buenos, y luego lo gané yo en el TAS porque apeló al TAS la parte contraria. Y el TAS es mi niño querido, porque yo hago allí muchas apelaciones».

