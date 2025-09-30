José Ángel Carmona se sale con la suya

José Ángel Carmona es la personificación de la perseverancia. Pese a todos los obstáculos que en su carrera le han aparecido en el camino para que no hiciese carrera como futbolista del Sevilla FC, el lateral visueño no ha cejado en el empeño ... de triunfar y ser un hombre importante en el club de su vida. Incluso, cuando ha sentido la presión de casi ser empujado a salir del Sánchez-Pizjuán y aceptar una oferta del Nottingham Forest este mismo verano. La situación económica de la entidad decidía por encima de las personas. Sin embargo, se cerró en banda. Dijo que no a esa mejora económica, pese a sentir que le estaban afeando su decisión por esos diez millones a los que no podía hincar el diente el Sevilla. El tiempo, hasta la fecha, le está dando la razón. No es que sea sólo un jugador habitual en las alineaciones de Almeyda, como sucedió con García Pimienta, si no que además está siendo decisivo en sus actuaciones. Cinco titularidades, dos asistencias y tres victorias. De hecho, sus pases de gol fueron los causantes de los goles de Alexis Sánchez en Vitoria o Akor Adams en Vallecas, los decisivos.

Porque la trayectoria de Carmona con el Sevilla no ha sido sencilla. Parecía haber tocado techo tras su irrupción con Lopetegui y esos dos goles que le hizo al Espanyol. Cuando la casa se está derrumbando, a todo al que coja dentro termina padeciendo. Tuvo que buscarse acomodo fuera de Nervión y hacer una pequeña mili en Getafe. Después, con Pimienta se fue asentando, aunque en defensa de cuatro apenas podía demostrar la fuerza que le imprime a sus ataques. La toma de decisiones (lo más complejo en este deporte) ha castigado sus actuaciones. Con defensa de cinco se siente ahora más liberado. La responsabilidad defensiva sigue existiendo, pero juega con la red de tener a una hombre experimentado como Azpilicueta por detrás.

Una de las cualidades mejor valoradas del canterano sevillista es esa energía y potencia que le permite terminar los partidos siempre entero, pudiendo lanzar una carrera en los minutos finales del encuentro ante el Rayo y ofrecer una asistencia de gol. Porque el entrenador le pide a sus carrileros que partan de campo rival, aunque dependiendo del contexto del encuentro deben pasar muchos minutos en el propio, ayudando en la salida o la recuperación de pelota. Carmona elige los ataques en los que verdaderamente puede hacer daño, donde el retorno defensivo del rival ya se resiente y puede lanzarse con todo buscando el espacio perfecto. También está aprendiendo de lo que le piden sus compañeros. Alexis le insiste en los pases al primer palo, como el del gol en Vitoria, o al punto de penalti. Llegar y ponerla con destinatario seguro, garantía de gol.

Juanlu vuelve a quedarse atrás

En el otro lado de la moneda, pese a que sí está siendo utilizado, está el otro canterano que se mueve por el costado derecho y que también estuvo cerca de salir en el mercado estival. En este inicio de temporada, incluso con el Sevilla jugando con carrileros, la posición que más le gusta a Juanlu Sánchez, no está teniendo las mismas oportunidades que su amigo Carmona. El visueño tiene un punto más de carácter y competitividad, mientras Juanlu tiene el físico y las maneras para poder llegar a un punto más alto en su carrera deportiva. Necesita partidos y confianza. De momento, Almeyda reparte minutos, pero con el nivel ofrecido por Carmona lo normal será que siga teniendo continuidad por el momento.