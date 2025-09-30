Suscríbete a
José Ángel Carmona se sale con la suya

El canterano apostó por quedarse en el Sevilla, pese a la gran oferta del Nottingham y a la presión sufrida para salir, y ahora demuestra un gran nivel

José Ángel Carmona, en el calentamiento del partido entre el Rayo y el Sevilla
Alberto Fernández

José Ángel Carmona es la personificación de la perseverancia. Pese a todos los obstáculos que en su carrera le han aparecido en el camino para que no hiciese carrera como futbolista del Sevilla FC, el lateral visueño no ha cejado en el empeño ... de triunfar y ser un hombre importante en el club de su vida. Incluso, cuando ha sentido la presión de casi ser empujado a salir del Sánchez-Pizjuán y aceptar una oferta del Nottingham Forest este mismo verano. La situación económica de la entidad decidía por encima de las personas. Sin embargo, se cerró en banda. Dijo que no a esa mejora económica, pese a sentir que le estaban afeando su decisión por esos diez millones a los que no podía hincar el diente el Sevilla. El tiempo, hasta la fecha, le está dando la razón. No es que sea sólo un jugador habitual en las alineaciones de Almeyda, como sucedió con García Pimienta, si no que además está siendo decisivo en sus actuaciones. Cinco titularidades, dos asistencias y tres victorias. De hecho, sus pases de gol fueron los causantes de los goles de Alexis Sánchez en Vitoria o Akor Adams en Vallecas, los decisivos.

