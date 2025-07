Jordán, un regreso al Sevilla FC sin fecha de caducidad

El Sevilla FC regresará esta misma semana al trabajo tras los habituales reconocimientos médicos y será el momento de que todos los profesionales del club, aquellos que llegan de nuevas, otros que permanecen e incluso los que regresan tras un periplo lejos del Sánchez- ... Pizjuán se vean las caras. Y la principal novedad no será otra que ver por primera vez al nuevo entrenador, un Matías Almeyda que llegará, como es lógico, en los próximos días a la capital andaluza para conocer las instalaciones sevillistas y ponerse el mono de trabajo, ya que la empresa que trae no parece sencilla. Porque no sólo deberá competir con un equipo cuyo presupuesto para incorporaciones está completamente limitado por una masa salarial inasumible, sino que a su vez deberá trabajar con profesionales que tienen las dos puertas abiertas para salir, pero a los que no es sencillo encontrar acomodo. Y si algo tienen claro en Nervión es que no pueden seguir regalando a sus propios jugadores. Que otros aprovechen por un coste mínimo la participación de un futbolista que paga casi en su totalidad las mermadas arcas sevillistas. Por esto mismo, uno de los regresos esperados como el de Joan Jordán se ve con doble perspectiva. A todo miembro del primer plantel con un gran salario y sin opciones de venta se le debe buscar un club de destino, aunque de no encontrarlo y siempre contando con la conformidad del entrenador, si se entiende que puede aportar, no se le deben cerrar las puertas.

El centrocampista catalán ha pasado un año en el Alavés, con el Sevilla costeando casi el 80% del coste anual del futbolista, una cantidad enorme que encima podría haber aprovechado el propio Sevilla cuando se ha visto sin efectivos en la zona. Tras despedirse de Sambi Lokonga y Saúl, que finalizaban cesiones, aunque la del centrocampista del Atlético fuese para dos años, con la posibilidad de decirle adiós en la finalización del primero, el centro del campo se ha quedado con pocos argumentos. Ahí aparece el siempre imponente Lucien Agoumé, uno de esos hombres que ya han llamado la atención del mercado; Djibril Sow, al que se tratará de sacar rendimiento económico con un traspaso; Nemanja Gudelj, quien siempre intenta comenzar como mediocentro y absolutamente siempre termina como central; y también se cuenta con el canterano Manu Bueno, quien iniciará la pretemporada con el primer equipo y quien está preparado para dar el salto, o así lo piensa el nuevo director deportivo, Antonio Cordón. Con esta perspectiva, teniendo a jugadores en el centro del campo con el cartel de transferibles y otros que no tienen tampoco clara su continuidad, dentro de todos los cambios que se producirán en el conjunto de Nervión, a Joan Jordán se le abre una nueva perspectiva, consciente igualmente que el principal deseo del club, sobre todo por el coste anual que supondría retenerlo, es el de verle decir adiós de forma definitiva. Pero como esa resolución ni está cerca ni se puede esperar que llegue, el jugador ha estado trabajando durante sus vacaciones para retomar su aventura en el Sevilla con otro talante. Más maduro. Y con la cabeza limpia de los sucesos en el pasado. Porque el penúltimo curso del catalán como sevillista fue muy difícil. Estuvo jugando con una lesión hasta que ya no pudo más, además de sentirse traicionado por algún compañero que dejó caer que se había borrado de un partido europeo (aunque después se lo negase personalmente) y su principal valedor en sus inicios, un José Luis Mendilibar que nunca comprendió la transformación de Joan en otro tipo de futbolista al que estuvo en el Eibar. No le compraba ese nuevo juego asimilado de la época de Lopetegui. Y terminaron chocando. Los tormentosos dos últimos años en el Sevilla Ya para el siguiente, con esa relación torcida con Mendi desde el inicio, sus opciones de jugar fueron disminuyendo con el paso de los meses. No contaba. Era obvio que debía buscar un adiós, por mucho que se le blindase en 2022 por cinco años, todo poco después del famoso derbi copero donde le impactó un objeto caído desde las gradas a la hierba del Benito Villamarín. Tuviese o no que ver, en su último curso jugó 729 minutos, en sólo 13 apariciones, poquísimas de titular, quitando su buena actuación en la Supercopa de Europa ante el Manchester City, punto de inflexión al que no se le dio recorrido. Ni los cuerpos técnicos que pasaron y mucho menos el club deseaban ofrecerle una segunda o tercera oportunidad. Se abría ahí una brecha con complicada solución, sólo el del pasado del tiempo. La crítica en las derrotas fue a parar sobre sus hombros por algunos errores puntuales propiciados por la forma en la que entrenadores como Sampaoli o Diego Alonso deseaban sacar la pelota jugada, hicieron mella sobre su fútbol, condicionado también por un Sánchez-Pizjuán que devora a esos jugadores que llevan demasiado tiempo vistiendo su camiseta sin ofrecer un rendimiento excelso. Se le sumaron demasiados factores para no triunfar. El paso por Vitoria le ha recordado que en este deporte no vale nada sin el trabajo diario y la unión del grupo. Aquel Sevilla en descomposición poco se parece al actual. Apenas quedan integrantes de esa plantilla de Lopetegui que peleaba por todo. Ahora sólo aparecen hombres jóvenes de la casa y otros también de pocos años que quieren labrarse un futuro en este deporte. Jordán llega como quien ha abandonado su casa por un tiempo y la echa de menos. Almeyda tendrá la palabra. El club prefiere quitarse de encima una carga salarial importante, a no ser que sea imposible encontrarle un destino y en vez de gastar un dinero que no tiene en un recambio decida quedarse con un jugador que brilló en el gran Sevilla, por lo que algo aún le debe quedar de aquel tiempo donde era titular indiscutible en el Sánchez-Pizjuán.

