Jordán regresa al Sánchez-Pizjuán con otra camiseta… y dos años más de contrato que piensa cumplir

Más allá de los tres puntos cruciales que hay en juego este domingo entre el Sevilla FC y el Deportivo Alavés en el Ramón Sánchez-Pizjuán (18.00 horas), en este choque un protagonismo especial lo copará Joan Jordán. Y es que el jugador babazorro, ... cedido por el conjunto sevillista, regresa a la que ha sido su casa desde el verano de 2019. Más bien, la que aún sigue siendo, pues una vez finalice su cesión en Vitoria, el jugador debe volver a la capital hispalense.

De hecho, todo hace indicar que el futuro de Jordán pasa por el Sevilla. Sus 22 partidos oficiales como alavesista (con cuatro goles y dos asistencias) le han valido al propio jugador para volver a sentirse importante, tras unas últimas campañas en Nervión algo convulsas, en la línea del equipo. También, su rendimiento este curso ha hecho que en Mendizorroza estén más que contentos con él; sin embargo, la operación para que el jugador continúe de blanquiazul sería realmente compleja para la entidad, tanto a nivel financiero como a nivel deportivo. En estas, cabe recordar que es el Sevilla quien actualmente paga la mayor parte de la ficha de Jordán.

Por ello, llegará a Sevilla este próximo verano un Jordán rehabilitado que, además, tiene aún contrato hasta el año 2027. Un contrato que el jugador piensa cumplir, amparado en que debe cumplirse lo firmado hace tres años, a no ser que el club hispalense se mueva para buscar una solución a su situación. En este sentido, la postura de la entidad es clara: encontrar una nueva salida para el centrocampista, pues consideran que su etapa en Nervión ha finalizado. Además, supone también un problema para la economía sevillista la ficha del jugador, firmada en el contrato de renovación que el propio club le ofreció en enero de 2022. A partir de entonces, el rendimiento de Jordán como sevillista descendió, como el del resto de jugadores del plantel. Lastrado igualmente por los problemas físicos durante la etapa de Sampaoli y el contexto del propio equipo, se le sumó la competencia que recaló en su misma posición, lo cual tampoco significó una mejoría para los intereses del club. Así, centrocampistas que llegaron después tampoco lograron solucionar los problemas en esta zona del campo.

Y, en esta tesitura, el Sevilla llegó a catalogarlo como un jugador con el que no contaba, de ahí que entrenadores como Quique Sánchez Flores o Xavier García Pimienta no lo incluyesen en sus planes. «Hizo una pretemporada magnífica con nosotros y no cabe duda de que es un gran jugador. La verdad es que no tengo ninguna queja de él y le deseo lo mejor», reconoció el ya ex técnico sevillista en la previa del Alavés – Sevilla de la primera vuelta.

Un verano difícil

Lo cierto es que no fue un verano sencillo para Jordán en el Sevilla. Su cesión al Alavés se selló a finales de agosto, después de varias semanas en las que el club optó por llevar a cabo una política de desgaste. Esto era, dejarle fuera de las convocatorias en los amistosos y, en el entrenamiento previo a los partidos oficiales, ejercitarse al margen al tratarse de planteamientos tácticos, aunque esto fue acordado con el propio jugador. Víctor Orta reconoció que Jordán era uno de los descartes del club, aunque su situación no llegó a ser igual que la de otros como Gattoni, Rafa Mir, Januzaj, Dmitrovic u Óscar Rodríguez, quienes terminaron saliendo también, pero mucho antes.

«Ya sabéis el pensamiento que tiene el club hacia este jugador. De momento no ha cambiado nada en este sentido», dijo García Pimienta el pasado verano, dejando entrever ese trato diferencial que se le estaba dando a Jordán. Una situación que, presumiblemente, corre el riesgo de repetirse en pocos meses, cuando el catalán regrese. Sin embargo, como el verano pasado, la pelota está en el tejado del Sevilla.

Otros regresos a Nervión

Independientemente del trato del club y de las críticas mostradas hacia él por cierto sector de la afición, Jordán siempre ha tenido palabras de cariño hacia el Sevilla. Se erigió durante dos años y medio como referente en aquel Sevilla de Lopetegui y ganó voz en un vestuario en el que no dudaba en asumir liderazgo. Es más, en el acto de su renovación, el eslogan fue 'Joan Jordán, uno de los nuestros', haciendo alusión a ese sentimiento sevillista que en poco tiempo había sabido adoptar y abanderar. Por eso, y tras sus últimos años en Nervión, su vuelta al Sánchez-Pizjuán no está exenta de cierto morbo; tanto por su regreso con otra camiseta como por el recibimiento que tendría por parte de la grada.

Salvando las distancias por la forma en que salieron del club, lo cierto es que la afición fue clara en otros regresos de jugadores con otras camisetas. Una de las más sonadas, y no solo por la pitada que recibió, fue la de Vitolo con Las Palmas, cedido allí por el Atlético de Madrid, en septiembre de 2017. Nervión ni perdonó ni olvidó las formas en las que el canario abandonaba el club meses antes. Tampoco fue el caso cuando Gameiro, en octubre de 2016 y como colchonero, volvió a pisar el césped del Sánchez-Pizjuán. Y es que el delantero francés decidió firmar el verano precedente por los rojiblancos, pese a que el Sevilla le ofrecía el mismo salario.

Vitolo, en su vuelta al Sánchez-Pizjuán con la camiseta de Las Palmas LaLiga

Eso sí, las mayores pitadas las ha recibido durante muchas temporadas Sergio Ramos, siempre que volvía como madridista al lugar donde se formó. Nunca pasaba desapercibido el caldeado ambiente con el que era recibido el camero; los insultos y los pitos eran incesantes siempre que tocaba el balón y, aún más, cuando marcaba. De ahí el enorme reto que asumió el curso pasado, cuando decidió volver a vestir la elástica nervionense.