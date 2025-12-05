Suscríbete a
+Nervión

Jordán recupera confianza para llegar a su partido 200 con el Sevilla FC

El catalán no jugaba con el Sevilla desde el 11 de mayo de 2024, demostrando que aún tiene el toque de antaño, aunque sin finura competitiva para ser aún importante en los esquemas del entrenador

Extremadura - Sevilla, en directo

Jordán recupera confianza para llegar a su partido 200 con el Sevilla FC
ep
Alberto Fernández

Alberto Fernández

Esta funcionalidad es sólo para registrados

Joan Jordán volvía a ponerse la camiseta del Sevilla FC año y medio después de la última vez. En La Cerámica, con el equipo de Quique (2023-24) ya salvado una jornada antes contra el Granada, donde saltó al campo en ... el alargue, jugó sus últimos minutos en un 11 de mayo de 2024, hasta que este 4 de diciembre de 2025 volvía a sentirse por espacio de una hora futbolista que defiende el escudo del Sevilla. El mediocentro tuvo luces y sombras en su regreso, con buen toque de primeras y aperturas cuando pisaba campo rival, y con algunos errores cuando le tocaba iniciar la jugada, situación que sin él también ha penalizado mucho a los sevillistas esta temporada y las anteriores, siendo un mal que se reproduce anualmente.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC SEVILLA, S.L
Volver a arriba
+Nervion
Descarga la app