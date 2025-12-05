Jordán recupera confianza para llegar a su partido 200 con el Sevilla FC

Joan Jordán volvía a ponerse la camiseta del Sevilla FC año y medio después de la última vez. En La Cerámica, con el equipo de Quique (2023-24) ya salvado una jornada antes contra el Granada, donde saltó al campo en ... el alargue, jugó sus últimos minutos en un 11 de mayo de 2024, hasta que este 4 de diciembre de 2025 volvía a sentirse por espacio de una hora futbolista que defiende el escudo del Sevilla. El mediocentro tuvo luces y sombras en su regreso, con buen toque de primeras y aperturas cuando pisaba campo rival, y con algunos errores cuando le tocaba iniciar la jugada, situación que sin él también ha penalizado mucho a los sevillistas esta temporada y las anteriores, siendo un mal que se reproduce anualmente.

Se vio que el número 8 está falto de ritmo competitivo. Cierto que lleva semanas entrenando con sus compañeros y que el entrenador ya quiso que entrase en la convocatoria del primer duelo copero en Toledo, situación que el mismo jugador rehusó. Jordán quería verse al menos en plenitud física, después de esa operación veraniega de una hernia, que le dificultaba la movilidad y le ha lastrado tiempo después de la intervención quirúrgica. Ya había entrado en alguna convocatoria y sólo quedaba que Almeyda le diese la alternativa.

Para el fútbol de posesión y mucho toque le vale al entrenador argentino. También por esa facilidad para jugar de primeras con el hombre libre cuando pisa terreno rival. Es su centrocampista más dinámico e incluso inteligente con el balón en los pies, aunque igualmente deba adaptarse a lo que le pide el equipo en cuanto a presencia física, ya que en esos marcajes casi individuales a todo campo todavía sufre por su deficiente condición competitiva, que no física, que se debe adquirir mediante los partidos. Y en cuanto a partidos defendiendo la camiseta del Sevilla, a Joan Jordán sólo le falta uno para alcanzar la mágica cifra de 200.

Hubo un tiempo en el que Jordán era vital para el Sevilla de Lopetegui. Se hizo con la titularidad junto a Banega y otros jugadores venerados por Nervión. No había quien le quitase el sitio. La bajada de nivel general de la plantilla afectó al propio jugador, quien entre problemas físicos y nuevos técnicos no consiguió encontrar otra vez ese Jordán que había deslumbrado como actor secundario de un gran Sevilla. Del «burra vieja» de Mendilibar, al ostracismo con otros entrenadores que preferían al menos centrocampista con mayor sacrificio físico. Terminó cedido en el Alavés con un alto coste para las cuentas sevillistas. Menos de lo que supone anualmente en la actualidad al no haber aceptado diluirse su salario en más años. Esto también genera una situación extraña con los dirigentes y la propia afición.

Con todo y con ello, si Jordán consigue reencontrarse con su fútbol, Almeyda terminará dándole galones. Y si está rodeado de jugadores con energía o fuerza física, mejor, ya que podrá dedicarse casi exclusivamente a mover a sus compañeros con la pelota en los pies. Sigue teniendo un golpeo que no tienen sus compañeros. Vale para el balón parado y el golpeo a portería. Un recurso que, al tenerlo pese a no quererlo, puede utilizar el entrenador. Jordán quiere ponerse a 200. Puede ser incluso el domingo en Valencia. Un paso al frente tan inesperado que, hasta que no se produzca, queda en incógnita.