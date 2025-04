Joaquín Caparrós, preparado por si el Sevilla le necesita para sustituir a Pimienta

Semana clave en el Sevilla en el peor sentido del término. La derrota frente al Atlético de Madrid ha dejado muy tocada a la institución, tanto como para plantearse seriamente el club un recambio en el banquillo si llegase una derrota contra el Valencia el próximo viernes en Mestalla. García Pimienta se ha quedado muy tocado. El gol de Barrios sobre la hora ha demostrado que le ha perdido completamente el pulso a la plantilla. Los jugadores siguen bajando los brazos sin que nadie le ponga remedio, mientras que el propio entrenador se ve superado por una situación que ni él mismo esperaba a estas alturas de curso. Se sabía criticado, pero nunca al borde del abismo. Tras tres derrotas de forma consecutiva, el salto al vacío ha llegado.

Y como no hay cese de entrenador sin que el club tenga planteado un recambio, en Nervión ya se habla sin disimulo de que las opciones que pueden manejar son pocas. Escasas. No hay técnico que no firme el tramo final de temporada sin estar vinculado al siguiente proyecto. Sólo lo hizo en su día Mendilibar, en una historia que terminó ese año mucho mejor de lo pronosticado. Al Sevilla le queda casi únicamente la opción de Joaquín Caparrós. ¿Por qué recurrir al gran entrenador de otra época en Nervión? Varias son las razones, pero su vínculo con el aficionado de a pie, consiguiendo que el ambiente cambie radicalmente en apoyo al equipo tiene un peso extraordinario.

El técnico utrerano no entrena desde septiembre de 2022, cuando dejase la selección de Armenia tras más de dos años. Anteriormente, Caparrós había dirigido precisamente al Sevilla, antes de que Julen Lopetegui aterrizara en Nervión y metiendo al equipo en competición europea en el tramo final de la temporada. Como hiciese el año anterior con el despido de Montella. Sus apariciones fueron apara apagar incendios no provocados por él. Si tuviera que coger cualquier otro club, a sus 69 años, a Caparrós le costaría dar ese paso adelante en esta etapa de su vida. Por el Sevilla está preparado. No se pierde un partido en el estadio y conoce las virtudes y males del equipo.

No hay nada decidido al respecto. En el Sevilla rezan para que una última reacción de la plantilla, con Pimienta al frente, permita cerrar la temporada sin más sobresaltos. Destituir a un entrenador renovado a inicios de curso por las primeras críticas, después de dos años con hasta tres cambios de inquilino en la trituradora de entrenadores que se ha convertido el Sánchez-Pizjuán, volvería a mostrar la endeblez de criterio del consejo de administración y la poca fuerza que siempre dispone el director deportivo. Caparrós está preparado. Son sólo dos meses y el Sevilla necesita dos victorias más. Un trabajo para el que se siente preparado. Más siendo su Sevilla.