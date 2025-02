Joan Gaspart responde a Del Nido Carrasco: «Tu padre jamás haría esas declaraciones»

Las relaciones entre el Sevilla FC y Barcelona dieron un paso hacia la reconciliación el pasado fin de semana, puesto que el presidente José María del Nido Carrasco invitó a Joan Laporta al palco del Sánchez-Pizjuán. Un ofrecimiento que aceptó el máximo mandatario azulgrana, que presenció la victoria de su equipo junto al resto de autoridades en el estadio sevillista. Se trata del primer acercamiento entre los clubes desde que el Sevilla decidiera romper institucionalmente con el Barcelona tras salir a la luz el caso Negreira.

En septiembre de 2023, la directiva sevillista anunció que asistiría al palco de autoridades del estadio del Barcelona como repulsa a esta supuesta trama. A pesar de haber acercado posturas el pasado fin de semana, Del Nido Carrasco realizó las siguientes declaraciones en los medios antes del inicio del encuentro: «No me voy a sentar en el palco del Barça hasta que expliquen los pagos a Negreira. Todavía esperamos una aclaración. No han dado una explicación lógica al mundo del fútbol sobre los pagos al vicepresidente de los árbitros».

«No he visto todavía a Laporta. Nos manifestamos en el caso Negreira. Las relaciones son distintas. Tenemos una postura clara sobre el caso Negreira y no la vamos a modificar» añadió el presidente sevillista.

Unas declaraciones que han sido respondidas por el expresidente del Barcelona Joan Gaspart en una tertulia organizada por El Chiringuito. «Tú haces declaraciones que tú padre Del Nido Benavente nunca haría. < de hecho ya ha dicho que no está de acuerdo contigo«, empezó Gaspart, el cual también se prestó para mediar entre el conflicto que el dirigente sevillista tiene con el máximo accionista del club. »Si necesitas alguien que intente reconciliarte con tu padre, yo estoy encantado, porque es una gran persona, un señor. En lo personal, lo que necesitéis porque os aprecio a los dos, más a tu padre. A tí un poquito menos porque haces ese tipo de declaraciones. Por encima de los colores está la humanidad y es bueno que un padre se entienda con su hijo«.

Cabe recordar que el Sevilla está pendiente de publicar la fecha de la nueva junta de accionista extraordinaria, que debe tener lugar durante el mes de marzo. Una cita solicitada por Del Nido Benavente, en la que pretende ejecutar por fin su derecho a voto y ocupar la dirección de la entidad hispalense. No obstante, para ello necesita que un juez le conceda las medidas cautelares, algo que aún no ha sucedido.

La inscripción de Olmo, otra fuente de conflicto

Tampoco hay que olvidar las palabras de Del Nido Carrasco tras la pasada junta de accionistas, cuando se refirió a la cautelar que recibió el Barcelona para las inscripciones de Dani Olmo y Pau Víctor. «Sentimos una tremenda vergüenza por la decisión del CSD porque ha entrado a valorar y cambiar las reglas del juego. Nosotros, para inscribir a un jugador como Rubén Vargas, hemos tenido que cumplir con el control económico, estar en el límite de coste de plantilla y, después, que la Federación nos admita la licencia. En este país, parece que si eres del Barça o del Madrid se te aplican unas normas, y si eres del resto de los mortales, que además vemos todos el fútbol de la misma manera, se te aplican otras. Eso es muy peligroso, es una falta de respeto para el resto de intervinientes en el fútbol y, por supuesto, para el aficionado. No hemos presionado para que el Barcelona no pueda inscribir a Dani Olmo y Pau Víctor. Solo preguntamos lo que pasaba. No pensé que el CSD iba dictar esa medida cautelarísima», alegó.