Joan García sufre una rotura de menisco y no jugará el Sevilla - Barcelona El tiempo aproximado de baja del guardameta, que será operado este sábado, es de cuatro a seis semanas

Novedades en la portería del FC Barcelona. Joan García sufre una rotura del menisco interno de la rodilla izquierda y pasará este sábado por el quirófano. Según ha informado la entidad azulgrana, el tiempo aproximado de baja es de cuatro a seis semanas, en función de su evolución.

De este modo, el técnico del Barcelona, Hansi Flick, no podrá contar con Joan García para el partido ante el Sevilla FC en el estadio Ramón Sánchez-Pizjuán previsto para el próximo domingo 5 de octubre (16.15) correspondiente a la octava jornada de LaLiga.

Joaan García ha sido el guardameta titular en los siete encuentros oficiales disputados por el Barcelona en lo que va de temporada, seis en el campeonato de Primera división y uno en la Champions League. Ha encajado cinco goles y dejó la portería a cero en tres ocasiones, concretamente en los partidos de LaLiga ganados por el equipo azulgrana ante el Mallorca (0-3), Valencia (6-0) y Getafe (3-0).

Con Joan García lesionado para las próximas semanas, las miradas en la portería del Barcelona se centran en Szczesny, que fue inscrito para la tercera jornada del campeonato y ha sido suplente en los encuentros disputados desde el 31 de agosto.