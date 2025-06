Jesús Navas vive la experiencia ciclista de la Quebrantahuesos 2025

De un tiempo a esta parte se ha podido comprobar la afición de Jesús Navas por el mundo del ciclismo. Una vez finalizada el pasado mes de diciembre su etapa como futbolista profesional, la leyenda del Sevilla FC parece haber encontrado en la bicicleta una opción para seguir practicando deporte.

Sirva de ejemplo lo ocurrido este sábado en los Pirineos, lugar de celebración de la XXXIV edición de la Marcha Cicloturista Ibercaja Quebrantahuesos by TotalEnergies, prueba con tradición en el calendario ciclista de cada temporada y que contó con la presencia de Jesús Navas.

El palaciego estuvo entre los 9.000 cicloturistas que tomaron en la localidad oscense de Sabiñánigo la salida de una prueba de 200 kilómetros de recorrido y que contemplaba los ascensos a los puertos de Somport, Marie Blanque, Portalet y Hoz de Jaca.

Miguel Indurain, entre los participantes en la Quebrantahuesos 2025 efe

«Un deporte que siempre me ha gustado, con mis hermanos y amigos he venido aquí a disfrutarla. Hasta que no he terminado el fútbol no he podido cogerla pero siempre me ha gustado, lo veía mucho y a disfrutar ahora», comentó Jesús Navas en la salida de una prueba que contó con la participación también de nombres destacados en el mundo del deporte como Miguel Indurain, David Ferrer, Lucas Eguibar y Haimar Zubeldia.