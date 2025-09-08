Jesús Navas avala a Juanlu como heredero del 16: «Lo dará todo por nuestro Sevilla»

Del 26 al 16. La temporada 2025-26 ha supuesto para Juanlu un salto de madurez en todos los aspectos. El canterano del Sevilla FC se estrena este año como jugador del primer equipo de pleno derecho y, además, lo hace ... heredando el dorsal más codiciado para cualquier futbolista que se haya criado en la carretera de Utrera.

El '16' de Jesús Navas y de Antonio Puerta. Una cifra que se quedó sin dueño el pasado mes de diciembre, con la retirada del palaciego, pero que ha vuelto a verse sobre el césped del Sánchez-Pizjuán sobre la espalda de Juanlu. Una herencia legítima, según Navas, el cual ha atendido a ABC de Sevilla para hablar de este relevo generacional. «Seguro que está preparado. Es un chico muy bueno con unos valores excepcionales. Eso es importante para defender ese dorsal con entrega, sacrificio y humildad«, explica el palaciego.

Juanlu, sevillista desde la cuna, se ha desarrollado en los escalafones inferiores del Sevilla, fue campeón en la Liga Promises en categoría alevín y ha ganado un oro olímpico con España. Con Navas, ha coincidido en las últimas dos temporadas del palaciego como profesional. Cuando el de Montequinto regresó de estar cedido en el Mirandés y se asentó en el primer equipo. Desde aquel momento, se le ha señalado como el heredero de Navas en el carril derecho.

«Llevar ese dorsal ha sido lo máximo para mí en el Sevilla»

No obstante, todos estos planes podrían haberse disipado durante el verano, ya que fueron varios los equipos que quisieron hacerse con los servicios del jugador. El Nápoles ha estado jugando con el Sevilla hasta última hora, pero, finalmente, el futbolista se mantendrá bajo las órdenes de Matías Almeyda.

Cuestionado sobre si piensa que Juanlu se ha quedado este verano en el Sevilla FC motivado por esta herencia, Navas está convencido de que «lo dará todo siempre por el Sevilla», ya que «él siente el Sevilla con pasión y eso es lo importante».

Además, el palaciego está convencido de que todos los jugadores de la cantera persiguen llevar ese dorsal 16 para «honrar a Antonio Puerta». «Por eso llevar este dorsal es tan importante y, sobre todo, hay que entregarse por nuestro Sevilla en cada partido», asegura el excapitán blanquirrojo.

Llevar el '16' en el Sevilla es una gran responsabilidad, puesto que el club te elige como el estandarte de su cantera. Una distinción, pero también una responsabilidad. No obstante, para Navas lo que ha primado siempre ha sido el «orgullo» de poner ponérsela: «Poder llevar el dorsal de Antonio puerta lo he sentido como un orgullo muy grande, por todo el legado que nos dejó. Como sevillista para mí ha sido muy importante lucir ese dorsal y darlo todo por él y por el Sevilla en cada partido. Es lo máximo y ese sentimiento refleja los valores que nos dejó Antonio, de entrega y sacrificio».