Jesús Galván: «La Primera Federación te quita años»

Cogió las riendas del Sevilla Atlético a principios de la temporada pasada tras el adiós de Antonio Hidalgo y lo ascendió a Primera Federación. Jesús Galván (Sevilla, 1974) no ha realizado toda su carrera en el Sevilla, pero siempre ha estado muy vinculado al club hispalense. Se hizo cargo del Cadete A hasta que lo llamaron para dirigir al filial y ahora se enfrenta al reto de mantener al equipo en una de las categorías más complejas del fútbol. El inicio no ha sido fácil, pero el Sevilla Atlético ha conseguido cierta estabilidad y mira la segunda vuelta con ilusión.

- Tras dos meses de malos resultados, habéis encadenado tres victorias. ¿Cómo están los ánimos?

- A nivel anímico y deportivo hemos dado un salto grande. Veníamos de unos meses de noviembre y diciembre muy malos, que sólo ganamos al Atlético de Madrid B y con muchas derrotas consecutivas. El equipo estaba metido en zona peligrosa y estas tres victorias consecutivas por lo menos te deja en una zona cómoda, a cuatro puntos del play off y a otros cuatro de la zona de descenso. Una zona tranquila, pero aún queda muchísimo… 45 puntos y necesitamos seis victorias para conseguir el objetivo de la salvación, que es la que nos marcamos y en esto estamos. Es una tranquilidad para los chavales, son canteranos que vienen de jugar cosas importantes y de ganar muchos partidos y estar en una situación como la zona de descenso no es agradable ni para ellos ni para nosotros.

- ¿Se nota el salto de 2º a 1º Federación?

- La semana pasada, Víctor Orta me dijo que había leído que la categoría en la que más competitividad había en una liga profesional era la Primera RFEF, la más igualada de todas. Ganas dos partidos y parece que vas al ascenso y pierdes otros dos y pareces que vas a descender. Está todo en un colchón de 4 o 5 puntos y cualquier equipo le puede ganar a cualquiera. No te puedes relajar, ni pensar que hay un rival más cómodo y yo creo que eso hace que sea tan exigente y, a la vez, tan bonita. Para los chavales es bueno para su crecimiento, pero para los entrenadores nos trae de cabeza, te quita años.

- ¿Dónde se nota más la diferencia?

- Sobre todo a nivel individual, jugadores con muchísima más calidad, que en cualquier jugada te puede resolver el partido. A nivel de juego, de velocidad, el nivel técnico es mayor… Son rivales durísimos, que no te conceden nada.

"El Betis Deportivo nos sacaba once puntos después del derbi"

- Al Betis Deportivo le ha pasado al contrario, ha firmado una gran primera vuelta, pero ha arrancado mal el año.

- El Betis Deportivo nos sacaba 11 puntos después del derbi y ahora nos saca un punto. Le ha pasado lo mismo que a nosotros, el primer equipo ha tirado de sus jugadores para suplir sus bajas en defensa. Cómo se mezclen las lesiones con lo que tira el primer equipo, al final tienes un cuadro.

- ¿Qué objetivo es el que os habéis marcado? ¿Se puede ser ambicioso?

- Nuestro objetivo son los 45 o 50 puntos que te dan la permanencia. Debemos tener los pies en el suelo, una plantilla joven, muy renovada, que tiene altibajos por todo: el primer equipo, las bajas, las sanciones y no nos podemos desviar del primer objetivo que es la salvación y después todo lo que venga…

- Con la situación económica del fútbol español, hay muchos equipo de Segunda que han pescado en este mercado de invierno en Primera Federación...

- Los 4 o 5 equipos que están primeros en 1º RFEF tienen plantilla con la que pueden jugar tranquilamente en 2º división. No sé si para un equipo con aspiraciones a Primera, pero el Cádiz se ha reforzado con un lateral izquierdo del Mérida y lleva dos goles en dos jornadas. Es un mercado que no es caro, pero que te da muchas garantías de que son jugadores que vienen con mucha hambre de querer ganar dinero en esto del fútbol.

- Tras la racha de malos resultados de final de año ¿Temiste por el descenso?

- No, la verdad es que no. Al final uno como entrenador tiene que mirar un poquito más allá, sobre todo el proceso. Yo me decía: si no generáramos ocasiones, si fuéramos muy vulnerables en defensa, si el equipo no creyera en nosotros… Entonces, sí diría que nos tendríamos que reforzar. Hubiera hablado con la dirección deportiva de cantera, con Agustín López, con Marcos, con Víctor Orta, que son los que se encargan de valorar todo. Pero nuestro cuerpo técnico nos dimos cuenta de que eran detalles, lo que nos estaban marcando mucho en una categoría tan exigente.

- ¿Y qué ha cambiado desde entonces?

- Teníamos que seguir trabajando, ser más contundentes en las áreas para que las pocas ocasiones que nos generen, no nos marquen y viceversa, si tenemos cinco, al menos meter una. Ser más eficaces. Es lo que intentamos hacer en esta segunda vuelta, ser más fuertes en defensa porque en la primera vuelta era una sangría de goles los que encajábamos y las pocas o muchas que tengamos, materializarlas. Ahora estamos buscando el equilibrio, tenemos menos ocasiones, pero materializarlas.

- ¿Se puede decir que el mejor fichaje haya sido el regreso de Alexandro?

- Me alegro por él porque lo ha pasado muy mal. El año pasado se recuperó de una lesión de gravedad en el tobillo y jugó en los dos últimos partidos, cuando el equipo ya estaba ascendido. Entre una cosa y otra, no ha tenido una continuidad, primero por mi parte porque no lo ponía, pero ahora que le estoy dando la oportunidad lo está aprovechando y esperemos que siga. Veremos a ver, porque parece que tiene un esguince clavicular y esperemos que no sea importante porque hay que aprovechar estos momentos de forma.

