Javi Varas, ex portero del Sevilla FC: «Álvaro Negredo odia la Semana Santa por mí»

Javi Varas, portero del Sevilla durante cinco temporadas, contó en una entrevista con Offsiders su pasión por la Semana Santa, aunque su profesión como futbolista le ha impedido muchos años poder estar presente en ella. «Muchas coincidían con elimintarorias de Europa League. A nosotros nos concentraban en Cartaya y nos quitaban de Sevilla durante cuatro o cinco días», señaló el ex guardameta hispalense.

Asimismo, cuando el portero sevillano jugaba en Las Palmas reconoce que «en Semana Santa he hecho locuras. En un Real Sociedad - Las Palmas, me cogí un coche hasta Madrid con Jonathan Viera y Tana. Dormí en Madrid y me monté en un AVE a las seis para estar en aquí un día».

En su etapa como jugador del conjunto de Nervión coincidió con Álvaro Negredo, un gran amigo del exfutbolista, perteneciendo los dos a las categorías inferiores del Sevilla, donde ayudan a jóvenes jugadores en su formación. Con el delantero vallecano guarda una bonita anécdota de aquella época acerca de la Semana Santa.

«En aquella época se me hacía complicado el poder andar por la calle. Negredo odia la Semana Santa por mí, porque lo metí en una bulla un Miércoles Santo en la calle Franco que tuvo que salir con un carrito por lo alto de la gente. Desde entonces, no he sido capaz de que venga a verla», comentó Javi Varas entre risas.

Más temas:

Sevilla FC