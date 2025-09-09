Javi Varas: «No jugar el Euroderbi fue de las cosas que más daño me hicieron en el fútbol»

Javi Varas llegó a permanecer cinco temporadas y competir hasta en 89 partidos con el primer equipo del Sevilla. En ellas, formó parte de la conquista de una Copa del Rey y una Europa League. El exguardameta ha concedido una entrevista para Offsiders, en la que repasó su etapa como futbolista, donde también habló sobre su trayectoria en el club que siempre ha sentido como propio y del que guarda recuerdos casi todos bonitos, aunque también hay hueco para los que habría deseado no vivir.

Durante esta charla, Varas admitió cuál fue uno de los momentos más duros que vivió como futbolista: «Emery me había dicho que jugaría la competición europea. En octavos de final de la Europa League nos tocó el Betis. Yo ya me lo veía venir, pero Emery me llamó para que fuera a su despacho y allí me comunicó que jugaría Beto. Me dijo que un derbi era algo especial y yo le dije que yo entendía más que él lo que era un derbi. Fue de las cosas que más daño me hicieron en el fútbol». Sin embargo, el ex portero sevillista admitió que «Unai acertó. Beto fue decisivo en esa eliminatoria, en la del Oporto y en la final».

Además, el sevillano reconoció cuál fue la clave de la consecución de esa Europa League: «Ese equipo ganó porque era un grupo espectacular. No fue el mejor Sevilla en el que estuve en cuanto a calidad, pero en grupo humano era impresionante». Por otra parte, el que fuera portero del Sevilla contó que ganar la Europa League con el Sevilla «fue tocar el cielo. Era levantar un título europeo con mi equipo».

Además, Javi Varas recordó cómo una charla con Víctor Orta, por aquel entonces segundo de Monchi en la dirección deportiva, le convenció de seguir en el Sevilla cuando exploraba otras opciones en Segunda división tras haber brillado con el Sevilla Atlético. Igualmente, recuerda cómo se fue deteriorando la relación con Andrés Palop, competidor en la portería del primer equipo, hasta el punto de no cruzar palabra el uno con el otro.

Tras su retirada en 2019, Javi Varas volvió a formar parte de la estructura deportiva del Sevilla, pero esta vez como entrenador de porteros de la cantera. Después de pasar por las categorías de infantiles, cadetes y juveniles, actualmente se encuentra como preparador de porteros del Sevilla C en Tercera Federación.

