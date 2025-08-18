Januzaj volvió a jugar con el Sevilla un año y medio después

El Sevilla cayó derrotado el domingo en Bilbao en su estreno liguero. El equipo dirigido por Matías Almeyda se vio superado por el Athletic Club y debuta con derrota en la temporada 25-26. Con varios lesionados y otros futbolistas no inscritos, el equipo nervionense presentó en San Mamés un once de circunstancias y tuvieron espacio futbolistas que en un principio estaban llamados a tener poco o ningún tipo de protagonismo como es el caso de Adnan Januzaj.

El belga era uno de los futbolistas que aparecían como candidatos a salir del club este verano, pero ahora todo parece haber cambiado y tiene muchas más opciones de permanecer en la plantilla. Y es que Matías Almeyda le ha dado el beneficio de la duda tras haber acordado Januzaj con el club una rebaja salarial que le coloca dentro de los parámetros económicos del club. Así, el Sevilla inscribió al futbolista y el entrenador lo incluyó en la convocatoria para viajar a Bilbao tras no haber contado con él en los amistosos de pretemporada.

No sólo se desplazó hacia Bilbao, si no que dispuso de casi media hora de juego en la que apenas intervino, pero que demuestra que vuelve a contar para el equipo. Januzaj no contaba con minutos con el Sevilla desde febrero de 2024.

Apenas 18 encuentros oficiales ha disputado Januzaj con el Sevilla desde que llegara al club en los últimos momentos del mercado de fichajes de verano de 2022. Tiene firmado con el Sevilla un contrato hasta junio de 2026 y ha salido en dos ocasiones cedido del club siendo el Istanbul Basaksehir y la UD Las Palmas los clubes en los que estuvo a préstamo sin llegar a rendir al nivel esperado.

Más temas:

Sevilla FC