Suscríbete a
+Nervión

Januzaj volverá el lunes con el equipo

El belga realizará un trabajo específico para recuperar completamente su tobillo izquierdo

Almeyda moldea el crecimiento Agoumé, el diamante del Sevilla en futuros mercados

Januzaj presiona a Balde en el partido del pasado domingo
Januzaj presiona a Balde en el partido del pasado domingo abc
Samuel Silva

Samuel Silva

Esta funcionalidad es sólo para registrados

Adnan Januzaj estará disponible para Matías Almeyda cuando regrese la competición liguera tras el parón liguero. Pese a la ausencia del belga en los entrenamientos de esta semana, la idea del cuerpo médico y del propio futbolista es que pueda incorporarse con el resto ... de sus compañeros a partir de la próxima, una vez que el estado de su tobillo dañado le permita ejercitarse al mismo ritmo.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC SEVILLA, S.L
Volver a arriba
+Nervion
Descarga la app