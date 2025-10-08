Januzaj volverá el lunes con el equipo

Adnan Januzaj estará disponible para Matías Almeyda cuando regrese la competición liguera tras el parón liguero. Pese a la ausencia del belga en los entrenamientos de esta semana, la idea del cuerpo médico y del propio futbolista es que pueda incorporarse con el resto ... de sus compañeros a partir de la próxima, una vez que el estado de su tobillo dañado le permita ejercitarse al mismo ritmo.

Tras la victoria ante el Rayo Vallecano, un esguince lateral en el tobillo izquierdo impidió que el belga se entrenase con el equipo hasta la previa del encuentro. De hecho, el propio Matías Almeyda indicó en su conferencia de prensa del viernes que el belga sería duda hasta última hora, después de que esa dolencia le hubiera impedido ejercitarse con sus compañeros. Finalmente, el atacante entró en la lista de convocados para el duelo ante el Barcelona e incluso entró en el segundo tiempo del partido. Aunque la inactividad le pesó en sus primeros minutos, cuando cometió el penalti por un agarrón sobre Balde, poco a poco el belga fue entrando en el partido y cumpliendo esa misión con la pelota que le había encomendado el entrenador.

Tras acabar el encuentro con molestias en esa zona dañada, el cuerpo técnico, en consenso con los doctores, decidieron que el belga realizase esta semana un trabajo especial de recuperación para recuperar su mejor versión y que desde la próxima semana y ya preparando al 100% el encuentro ante el Mallorca pueda entrenarse al mismo ritmo que sus compañeros.

Januzaj ya mostró en las redes sociales el estado con el que acabó el duelo ante el Barcelona, al mostrar su tobillo todavía con hinchazón y con un color morado, producto de ese trabajo de rehabilitación en doble sesión que realizó la pasada semana para poder llegar a tiempo y ayudar al equipo en el último partido antes del parón liguero. El propio cuerpo técnico le agradeció ese esfuerzo que realizó para estar disponible, aunque fuera para ayudar en unos minutos.

Alfon, la otra ausencia

En el segundo entrenamiento de la semana y primero abierto para los medios de comunicación, Alfon fue la otra ausencia, aunque al extremo se lo vio realizando un trabajo físico especial para ponerse a tono después de un par de semanas sin poder trabajar con el equipo. La idea es que pronto pueda incorporarse al grupo y que ya esté disponible para Almeyda para el encuentro ante el Mallorca.

En el entrenamiento de este miércoles sí volvieron a participar tanto Joan Jordán como Tanguy Nianzou, con lo que siguen dando pasos para regresar al equipo. En el caso del centrocampista, sus sensaciones están siendo muy positivas y se espera que pronto reciba esa alta competitiva que le permita entrar en las listas; mientras, Nianzou, tras su última lesión muscular, también estará disponible para el técnico.