Januzaj y Vargas no jugarán con el Sevilla FC más hasta 2026

Las lesiones de Adnan Januzaj y Rubén Vargas suponen un nuevo contratiempo para el Sevilla FC. Tanto el belga como el suizo estarán apartados de los terrenos de juego hasta al menos 2026, después de que el propio club de Nervión ... informase que ambos sufrieron lesiones en el bíceps femoral de la pierna izquierda en el encuentro ante el Espanyol.

Dos malas noticias que se confirmaron en la tarde-noche del lunes, después de las pruebas médicas a las que ambos fueron sometidos. La imagen de dolor de Vargas, que se quedó tendido sobre el césped y luego tuvo que ser ayudado por los médicos para abandonar el terreno de juego, ya hacía presagiar la gravedad de la dolencia. En principio, el suizo estará entre cinco y siete semanas apartado de los terrenos de juego, con lo que su vuelta se espera como pronto para después del parón navideño.

Tampoco está teniendo suerte Januzaj. La sorpresa de Matías Almeyda en el once ante el Espanyol aguantó poco más de media hora sobre el césped, tras sentir una molestia en la parte posterior de la pierna izquierda. Aunque el parte médico del Sevilla no ofrece un tiempo estimado de baja, se espera que el belga esté fuera entre cuatro y cinco semanas, con lo que también tendrá muy complicado regresar antes del parón navideño, sobre todo teniendo en cuenta su historial previo de lesiones.

«Adnan Januzaj y Ruben Vargas, que tenían que ser sustituidos en el encuentro de ayer ante el RCD Espanyol, sufren ambos una lesión en el bíceps femoral del muslo izquierdo, según informan los servicios médicos del Sevilla FC, quedando pendientes de evolución», expuso el Sevilla en un escueto comunicado con el que informó de ambas dolencias.

De esta forma, tanto Januzaj como Vargas se perderán, al menos, los partidos de LaLiga ante el Betis, el Valencia, el Oviedo y el Real Madrid, la ronda copera ante el Extremadura -y la posible siguiente eliminatoria si el Sevilla sigue en la competición- y serían duda para el encuentro ante el Levante con el que el conjunto sevillista comenzará el nuevo año.