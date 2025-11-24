Suscríbete a
Januzaj se retira desolado tras un nuevo problema muscular

El belga, sorpresa en la alineación, tuvo que ser animado por sus compañeros en el banquillo

Samuel Silva

Samuel Silva

Sorprendió Matías Almeyda con la inclusión de Adnan Januzaj en el once inicial del Sevilla para medirse al Espanyol, pero el belga apenas resistió 33 minutos sobre el terreno de juego. Un nuevo problema muscular en la pierna izquierda provocó que el extremo ... pidiera el cambio, pese a que minutos antes había intentado continuar en el partido tras ser atendido por los médicos.

