Januzaj y Joan Jordán, las dos caras de la moneda de los descartes del Sevilla FC

Uno de los principales problemas que los diferentes directores deportivos han heredado estos años en el Sevilla FC ha sido el de las fichas 'Champions'. La ruina económica del club hispalense viene dado, en gran parte, por lo costosa que ha sido su plantilla ... en los últimos años. Un vestuario diseñado para disputar la Champions League, cuyo rendimiento deportivo ha dejado al equipo fuera de cualquier competición europea y, por tanto, sin cuantiosos ingresos.

De ahí que, antes Víctor Orta y ahora Antonio Cordón, hayan buscado soluciones para los jugadores que cuentan con las fichas más altas para intentar aliviar el coste salarial de la plantilla. Si bien el madrileño optó por buscar cesiones, pagando el Sevilla una parte de la ficha, Cordón ha usado este verano una fórmula que le ha funcionado en otros clubes, como en el Betis. Alargar contratos para prorrogar sueldos y proponer rebajas salariales.

Un trato que se le ofreció a los jugadores con más ficha de la plantilla. De esta forma, Marcao, Januzaj e Iheanacho accedieron a modificar sus contratos para adecuarse a la realidad económica del Sevilla. Aunque el nigeriano finalmente tuvo que salir del club porque las cuentas seguían sin salir.

Por su parte, Nianzou y Jordán fueron otros jugadores a los que se les pidió ayuda en estos términos, pero los futbolistas no accedieron a ello. Decisiones que no gustaron a la afición, pero que a nivel deportivo no han sido relevantes a la hora del trato con Almeyda, aunque la permanente titularidad de Marcao así lo parezca.

Januzaj 'resurge' con Almeyda

No obstante, es cierto que tras cumplirse el primer tercio de la competición liguera Januzaj y Jordán se han convertido en casos totalmente contrapuestos. El belga está extra motivado con la figura de Matías Almeyda, el cual se ha propuesto darle minutos hasta que el jugador recupere cierto nivel competitivo.

Ante el Toledo en la Copa del Rey, Januzaj salió de inicio y marcó un doblete. Sus primeros goles desde que llegó al club hispalense... tres años después. No fue un partido brillante el del belga, pero Almeyda lo ubicó en la mediapunta y, junto a Peque, lideró el ataque del equipo. Un paso de gigante para un futbolista que se encontraba en el completo ostracismo.

En contraposición, Joan Jordán aún no ha debutado con la camiseta del Sevilla. El catalán decidió operarse de la hernia en pleno verano, bloqueando posibles opciones de salida. Ante esto, y tras rechazar el recorte salarial, al club sólo le queda intentar sacarle el mayor partido al jugador con el que tiene vinculación hasta 2027.

Almeyda lo está esperando. De hecho, el club esperaba que el jugador pudiera volver tras el parón de octubre, pero ha sido el propio Jordán el que ha echado el freno. «No se siente ni físicamente ni futbolísticamente preparado», se limitó a decir el técnico argentino en la rueda de prensa previa al duelo copero. De esta forma, el regreso del centrocampista es incierto (a pesar de la gran necesidad que tiene el equipo en esta zona) y todo apunta a que será él mismo el que le ponga fecha.

Lo cierto es que la paciencia con el catalán se está agotando, pero el jugador es consciente de que tiene la sartén por el mango. Sin minutos, es difícil que sea un activo al que buscarle una salida en invierno y el club no tiene recursos para proponerle una recisión de contrato.