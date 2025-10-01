Januzaj no se entrena por un esguince y tiene complicado llegar al Sevilla - Barcelona

Tras el entrenamiento de recuperación del martes, la primera plantilla del Sevilla FC trabajó en sesión matinal este miércoles para empezar a entrar de lleno en la preparación del choque ante el FC Barcelona de este domingo en Nervión. El técnico, Matías Almeyda, no pudo contar con Adnan Januzaj, ausente debido a que, según el parte facilitado por el club, sufre «un esguince lateral en su tobillo izquierdo».

No se trata de una dolencia de gravedad, pero el belga tiene complicado llegar al Sevilla - Barça de este domingo. Lo más lógico es que el jugador pare, aproveche el parón para recuperarse y pueda estar al cien por cien de cara a la siguiente cita liguera, ya el 18 de octubre contra el Mallorca también en Nervión.

Januzaj está contando con la confianza del entrenador, Matías Almeyda. Cuando parecía que iba a salir en verano, el técnico apostó por él, convencido de poder sacarle una buena versión en el Sevilla FC. El jugador también demostró compromiso asumiendo una rebaja salarial en su último año de contrato. Está aportando, gozando de minutos.

Por lo demás, tanto Alfon como Kike Salas realizaron trabajo específico dentro de su plan de recuperación. Nianzou sigue fuera, dentro de los plazos previstos en su baja. Tras la sesión, un jugador de la plantilla atenderá a los medios de comunicación en la sala de prensa del Estadio Jesús Navas. El equipo volverá al trabajo en la mañana del jueves para continuar con la preparación del interesante último duelo previo al parón.