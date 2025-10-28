Januzaj y Ejuke, a la caza de una oportunidad real tras el partido de Copa

Matías Almeyda hará evidentes cambios en la primera ronda copera en el Salto del Caballo, escenario del duelo entre Toledo y Sevilla (21.00), aunque teniendo la base de la plantilla actual, con una presencia de canteranos (sin dorsal del primer equipo) ... poco significativa y todos ellos entrenando desde hace tiempo en la dinámica que dispone el entrenador argentino. Y dentro de esos cambios, pese a la diferencia de nivel entre ambos equipos, lo cierto es que la mejor oportunidad para que un futbolista poco habitual muestre sus ganas y se revele contra su falta de minutos es en la competición oficial. El destino ha querido que el Sevilla atreviese su primer bache del curso, unido a bajas en posiciones clave, justo al inicio de su aventura copera. Hay puestos en el aire para las próximas semanas y el duelo en Toledo es buena oportunidad para reivindicarse.

La última baja confirmada en el Sevilla es la de Alexis Sánchez, que estará al menos mes y medio fuera de los terrenos de juego. El entrenador ya le dio sus primeros minutos a Alfon ante la Real Sociedad, aunque el ex del Celta acusó en exceso la inactividad, ya que su fútbol siempre se juega a alta velocidad. En el partido deben entrar en los costados tanto Januzaj como Ejuke, quienes han tenido un protagonismo residual este curso, con pocas oportunidades de mostrar para qué están preparados.

El belga ha ido de más a menos. Sorprendió al inicio con una implicación desconocida en su etapa en Nervión, para ir deshinchando el globo con su penalti al Barcelona o su pérdida en el segundo gol del Mallorca en Nervión. Para bien o para mal es un futbolista frío y que asume un fútbol de riesgo. Pocos en la plantilla tienen su calidad. Almeyda le buscará un lugar ahora que ha perdido a hombres de ataque. También tiene la opción de Chidera Ejuke, quien es más potencia que practicidad, aunque le dé al Sevilla esa profundidad por banda de la que a veces adolece. Januzaj se adapta mejor a jugar con cinco atrás para meterse por dentro, mientras el extremo nigeriano prefiere jugar cerca de la cal.

No sólo deberá probar Almeyda a hombres en el frente ofensivo, puesto que en defensa las dudas se han disparado desde la lesión de Azpilicueta. En Anoeta se decidió por Cardoso, en línea de cuatro, mientras que Kike Salas sigue esperando una oportunidad. El de Morón regresará esta noche al equipo, con su presencia en ambas áreas siempre relevante. Y queda, aparte de esa medular sin efectivos, una punta del ataque donde Isaac Romero es dueño único, aunque Akor Adams intentará buscar esa oportunidad como titular fuera de la Copa. Exámenes para muchos jugadores menos habituales. Examen de verdad para el Sevilla y su crisis en Toledo.