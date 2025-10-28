Suscríbete a
Januzaj y Ejuke, a la caza de una oportunidad real tras el partido de Copa

La ausencia de Alexis Sánchez durante, al menos, mes y medio abre el abanico de opciones a otros extremos con menos oportunidades

Adnan Januzaj y Chidera Ejuke, en un calentamiento y entrenamiento del Sevilla, respectivamente
Adnan Januzaj y Chidera Ejuke, en un calentamiento y entrenamiento del Sevilla, respectivamente abc / ep

A. FDEZ.

Matías Almeyda hará evidentes cambios en la primera ronda copera en el Salto del Caballo, escenario del duelo entre Toledo y Sevilla (21.00), aunque teniendo la base de la plantilla actual, con una presencia de canteranos (sin dorsal del primer equipo) ... poco significativa y todos ellos entrenando desde hace tiempo en la dinámica que dispone el entrenador argentino. Y dentro de esos cambios, pese a la diferencia de nivel entre ambos equipos, lo cierto es que la mejor oportunidad para que un futbolista poco habitual muestre sus ganas y se revele contra su falta de minutos es en la competición oficial. El destino ha querido que el Sevilla atreviese su primer bache del curso, unido a bajas en posiciones clave, justo al inicio de su aventura copera. Hay puestos en el aire para las próximas semanas y el duelo en Toledo es buena oportunidad para reivindicarse.

