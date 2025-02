Isco: «Mi paso por el Sevilla fue un fracaso»

Isco Alarcón ha concedido una extensa entrevista a Movistar +. El futbolista del Betis ha repasado junto a Jorge Valdano su carrera y se ha referido por ello a su paso por el Sevilla, club con el que apenas disputó 19 partidos oficiales antes de rescindir su contrato después de tener un encontronazo con Monchi.

El futbolista costasoleño aseguró que no sintió que en el Sevilla hubiera total convencimiento a la hora de contratarlo. «Es algo que sé de primera mano», comentó antes de señalar que «en las conversaciones que tuve con Julen (Lopetegui) me dijo que él me quería, que estaba a muerte, pero que había resistencia».

Julen Lopetegui, su principal valedor en el cuadro nervionense, acabó siendo despedido por los malos resultados que acumulaba el equipo y tras ello se dio el incidente entre Isco y Monchi. «Pasó lo que pasó, fue un momento complicado, pero creo que lo que pasó no lo podía permitir, dejar pasar, y decidí salir de ahí. Es muy difícil saber gestionar este tipo de cosas, de fracasos», recordó antes de apostillar que «mi paso por el Sevilla fue un fracaso» y proseguir analizando su carrera.

Ahora, Isco juega desde que comenzara la presente temporada en el Betis, club con el que ha disputado por el momento 27 partidos habiendo conseguido anotar seis goles.