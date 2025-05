Isaac Romero vuelve a marcar en casa un año después: «El gol me ayuda mucho para estar motivado»

El autor del segundo gol del Sevilla, Isaac Romero, atendió a los medios tras el partido celebrado en el Sánchez-Pizjuán. El conjunto de Nervión sólo fue capaz de rascar un punto, a pesar de haber tenido mejores ocasiones que el Leganés. Un escenario que lamentó el lebrijano: «Es verdad que hemos tenido muchas ocasiones en la segunda parte y en el tramo final, pero cuando al pelota no quiere entrar o no estamos tan concentrados tenemos que tener concentración para que no nos marquen tan rápido. Tenemos que seguir trabajando, mejorando ese tipo de situaciones e intentar ir a por los tres puntos la semana que viene, que son muy importantes».

Respecto a la falta de acierto de cara a portería, Isaac reconoció que ha sido «duro» ver cómo el balón no terminaba de entrar: «En partidos en los que tienes diez ocasiones, metes dos; y ellos, tienen dos ocasiones y meten dos goles. Al final es duro, era un partido importante para nosotros, para alejarnos de ahí abajo. Hemos hecho todo lo posible para que los tres puntos se quedaran aquí, pero no ha podido ser. Seguiremos trabajando para alejarnos de ahí abajo».

El aspecto más positivo de este Sevilla - Leganés ha sido la reconciliación del canterano con el gol. Además, ambos tantos locales han sido fruto de dos jugadores de la casa, ya que el primero fue fruto de un testarazo de Kike Salas. No obstante, Isaac no ocultó que este gol le han sentado bien a su confianza: «Me alegro mucho por Kike, ya se lo he dicho, pero me alegro mucho también por mí. Este gol me ayuda mucho para estar motivado en el tramo final y ayudar al equipo en todo lo que pueda. Gracias a los compañeros por ayudarme y a Juanlu, por asistirme en el gol. Llevo una mala racha con los goles. En trabajo, siempre intento dar lo mejor de mí, pero meter un gol después de tanto tiempo y aquí, en casa, donde no has metido en tanto tiempo, te da un extra de motivación. Hay que dejarlo todo en los partidos que vienen».

No es para menos, ya que el lebrijano no marcaba en el Sánchez-Pizjuán desde el pasado 22 de abril de 2024, en su duelo ante el Mallorca. Más de un año en el dique seco, que ha dejado tocado al canterano, el cual sólo lleva cinco goles entre todas las competiciones.