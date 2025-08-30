Isaac Romero suma 50 partidos con el Sevilla FC en un momento delicado

El Sevilla se ha encontrado un nuevo problema de cara a su próximo partido del curso en Girona. Si tiene ausencias en todas las líneas por culpa de las lesiones e inscripciones, hoy mismo ha conocido que tampoco podrá contar con su delantero titular en el inicio de curso para jugar en Montilivi: Akor Adams estará fuera dos semanas por culpa de un problema muscular. Se suma el nigeriano a la baja de Lukebakio, lo que deja el ataque nervionense cogido con pinzas. Frente al Getafe salieron en el segundo periodo Peque e Isaac, quienes deberán dar un paso al frente este sábado.

El delantero canterano atraviesa un momento delicado desde que diese el salto al primer equipo. Tras su enorme irrupción, el año de su confirmación no fue como deseaba, pese a todas las oportunidades que tuvo con García Pimienta. Ahora se ha quedado relegado al tercer escalón del ataque, aunque sin Iheanacho sin inscribir ha saltado de repente al primero. Y justo cuando acaba de cumplir 50 encuentros con el primer equipo.

El de Lebrija, al que el Sevilla ha movido en el mercado este verano, está en un momento en el que no sabe hacia dónde va su carrera, ya que ha perdido la confianza total en su fútbol y no ve la manera de recuperarlo. Almeyda ha sido muy claro con él desde el principio y le pedirá un esfuerzo para ayudar al equipo en este momento difícil. 11 goles ha anotado Isaac en 50 partidos. Seis en sus primeros meses y cinco la pasada campaña.

Isaac ya anotó en Girona en su primer año con el Sevilla, aunque los suyos se llevaron una goleada en el gran año del cuadro catalán. Los dos llegan sin haber puntuado en Liga en las dos primeras jornadas y con muy malas sensaciones. No se conoce con qué equipo llegarán los andaluces por si da tiempo a una nueva inscripción. El entorno tiembla. Isaac será la referencia.