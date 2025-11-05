Suscríbete a
Alerta naranja por lluvia
¿En qué pueblos de Sevilla va a llover más este miércoles? Estas serán las peores horas
Turno para las testificales de periodistas que publicaron la información del caso de González Amador

Sevilla FC

Isaac Romero se lesiona y será baja hasta después del parón

El lebrijano sufre una «lesión en el aductor de la pierna derecha» y no podrá jugar durante las próximas dos o tres semanas

Alfon e Isaac Romero, bajas en el entrenamiento del miércoles

Isaac Romero pelea por un balón con Giuliano Simeone
Isaac Romero pelea por un balón con Giuliano Simeone Reuters
Nacho Pérez

Nacho Pérez

Isaac Romero ha sido uno de los futbolistas ausentes en la sesión de entrenamiento de este miércoles. El delantero lebrijano acusaba molestias físicas y el Sevilla ha anunciado que sufre «una lesión en el aductor de su pierna derecha». El futbolista no podrá estar ... a disposición de Matías Almeyda para los próximos partidos.

