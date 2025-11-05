Isaac Romero se lesiona y será baja hasta después del parón

Isaac Romero ha sido uno de los futbolistas ausentes en la sesión de entrenamiento de este miércoles. El delantero lebrijano acusaba molestias físicas y el Sevilla ha anunciado que sufre «una lesión en el aductor de su pierna derecha». El futbolista no podrá estar ... a disposición de Matías Almeyda para los próximos partidos.

El Sevilla estima que el ariete tendrá que estar recuperándose durante las próximas dos o tres semanas. Se perderá por lo tanto el partido ante Osasuan del próximo sábado y tampoco apunta a estar disponible para el duelo ante el Espanyol (24 de noviembre) posterior al parón por la disputa de partidos internacionales aunque para el enfrentamiento ante los pericos sí que tiene más opciones de poder estar. Todo hace indicar que sí que será uno más de cara al derbi del próximo 30 de noviembre ante el Betis.

Isaac Romero, de 25 años, ha jugado esta temporada diez de los once partidos de LaLiga celebrados hasta la fecha y ha conseguido anotar tres goles y repartir una asistencia de gol. El nigeriano Akor Adams, que ha anotado dos goles en nueve encuentros ligueros, será su sustituto en el partido ante Osasuna del próximo sábado.

Isaac se une así a la lista de jugadores lesionados. Alexis Sánchez es baja por este motivo para el partido ante Osasuna. César Azpilicueta, Fabio Cardoso y Lucien Agoumé trabajan para poder estar disponibles de cara al partido ante el cuadro navarro. Alfon estuvo con los tres futbolistas citados realizando trabajo específico este miércoles.