Isaac Romero: sin gol y sin competencia

Aunque ya estuviera significativamente mermado, el crédito de la plantilla del Sevilla se ha visto más menguado tras la derrota que el equipo nervionense sufrió el pasado viernes en Mestalla ante el Valencia (1-0). Los hombres de García Pimienta cuajaron un buen ... primer tiempo en el que contaron con opciones para deshacer el empate, pero fue el equipo local el que finalmente, en una de las últimas acciones de la primera mitad consiguió ponerse por delante en el marcador y, gracias a ello, se acabaría llevando los tres puntos en juego. Como ha venido sucediendo a lo largo del curso, el Sevilla no se mostró eficaz de cara a la portería rival y acabó pagándolo. Isaac Romero quedó una vez más señalado por no poder aportar al equipo los goles que demanda de su delantero centro. Igualmente se evidencia que la planificación llevada a cabo por Víctor Orta tanto en verano como en enero no ha sido la mejor ya que el lebrijano no tiene competencia como punta titular.

Isaac apenas ha celebrado tres goles durante la temporada en 27 jornadas. El canterano ha estado sobre el césped durante 2.029 minutos promediando de forma insuficiente un gol cada 676 minutos. Evidencia que es el mayor exponente de la falta de solvencia del equipo en ataque. Los 'expected goals' reflejan además que, debido a la calidad y la cantidad de las ocasiones con las que ha contado, debería sumar siete goles (cuatro más de los que registra). No hay alternativas Pero, ante el peso de las estadísticas desfavorables, ¿por qué sigue Isaac Romero siendo el delantero titular del Sevilla? De los 27 partidos en los que ha participado (se perdió dos por lesión y dos por sanción) ha sido titular en 25 ocasiones dejándole en una ocasión su puesto en el once a Kelechi Iheanacho y en otra a Akor Adams. Ninguno de los dos delanteros firmados por el Sevilla el pasado verano han acabado rindiendo al nivel esperado. Ni el punta ahora cedido en el Middlesbrough ni el llegado en enero desde el Montpellier han logrado aportar goles al equipo en LaLiga. En Mestalla, el Sevilla echó de nuevo en falta que Isaac estuviera más acertado de cara a la portería rival. Desperdició una clara ocasión de gol y García Pimienta, que siempre lo ha defendido con palabras y hechos, lo acabó sustituyendo para terminar dejando, ante la falta de alternativas, a Lukebakio como jugador más adelantado para los minutos finales. El entrenador sevillista lamentó tras el choque que su equipo no fuera más contundente a la hora de atacar y Orjan Nyland alzó la voz señalando de forma clara que «claramente, nos faltan goles».

