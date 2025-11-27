Suscríbete a
Sevilla FC

Isaac: «El primer gol que marque en un derbi lo celebraré por todo lo alto»

Sobre el polémico festejo de la bandera con el escudo del Betis tachado, insiste en que «no lo hice con ninguna mala intención, pero tampoco me arrepiento»

Almeyda se queda con lo puesto para el derbi: ¿Qué soluciones maneja el entrenador del Sevilla?

Isaac, con Akor Adams, en el entrenamiento del Sevilla FC de este jueves
F. M.

Almeyda recupera para el derbi a uno de los futbolistas de la casa que más siente el partido contra el Betis: Isaac Romero. El delantero lebrijano pasó este jueves por los micrófonos de Deportes Cope Sevilla para confirmar que se encuentra a tope y ... con muchas ganas de que llegue el domingo. «Ya entrenando perfecto con el equipo, trabajando para para lo que viene este fin de semana, y nada, contento por volver a estar con el grupo para ayudarlo en todo lo que pueda», expresó el ariete.

