Isaac: «El primer gol que marque en un derbi lo celebraré por todo lo alto»

Almeyda recupera para el derbi a uno de los futbolistas de la casa que más siente el partido contra el Betis: Isaac Romero. El delantero lebrijano pasó este jueves por los micrófonos de Deportes Cope Sevilla para confirmar que se encuentra a tope y ... con muchas ganas de que llegue el domingo. «Ya entrenando perfecto con el equipo, trabajando para para lo que viene este fin de semana, y nada, contento por volver a estar con el grupo para ayudarlo en todo lo que pueda», expresó el ariete.

Un Isaac Romero que pugnará por el puesto con Akor Adams, a no ser que Almeyda revolucione el sistema y se atreva a alinear contra el Betis a sus dos puntas juntos: «No, bueno, al final es es decisión del míster, ¿no? Yo creo que me adaptaría a todo; creo que con un compañero al lado, sin compañero... al final hago lo que me piden en el cuerpo técnico y el entrenador, que que es mi trabajo, pero yo creo que también me adaptaría muy fácil a jugar con Akor. A ver qué pasa, a ver si podemos jugar alguna vez los dos juntos, pero bueno, ahora toca lo que toca, estamos jugando de de esta manera (con un punta) y es lo que toca adaptarse», valoró Isaac.

Sobre su rendimiento con Almeyda y el resto del cuerpo técnico, comenta que «hago todo lo que me piden; ellos son los que me ayudan a ser mejor poco a poco, y yo lo demuestro en el campo con trabajo y con sacrificio, e intento aportar lo máximo de mí siempre. Cada entrenador tiene su estilo de juego; la verdad que a mí me gusta mucho éste porque intentamos hacer muchas cosas y las estamos trabajando para que salgan a la perfección, pero sí, yo personalmente estoy muy contento con con el míster y con el cuerpo técnico también».

En lo personal, Isaac también se refirió a cómo gestiona la ansiedad cuando la pelota no quiere entrar: «Los que jugamos en esta posición, bueno, yo te hablo de mí, cuando tengo algunas claras que no he podido marcar por lo que sea, sí que es verdad que el mismo día después del partido me lío a darle vueltas por por cómo pudiera haberlo hecho mejor, pero bueno, se me se me pasa pronto porque pienso que no es bueno tampoco estar pensando en esas cosas, sino que que hay que seguir mejorando para que la próxima oportunidad pues acabe dentro», sentencia.

Por su puesto, es su cabeza ya ha visualizado marcar en el derbi: «Hombre, al final siempre sueño con marcar, sea el partido que sea... sueño con marcar todos los goles posibles, pero sí que es verdad que el primer gol que marque en un derbi será muy especial para mí, la verdad que lo celebraré por todo lo alto», detalló Isaac, que afronta el que será su cuarto derbi.

Sobre el favoritismo del Betis, Isaac asegura que «para mí no es que sea superior; es verdad que a lo mejor está ahora mismo un poco mejor que nosotros por lo que dice la la clasificación, pero en un derbi no hay favorito nunca. Creo que que una vez que saltamos al campo, el que se deje más la piel y juegue hasta el último minuto es el que se lleva la victoria. Para mí no es que estén mejor... hay que demostrarlo el domingo en el campo y ahí se verá quién es mejor«, dijo.

Preguntado por la plantilla del Betis y el futbolista del eterno rival que más le gusta, Isaac lo tiene claro: «Siempre he dicho que a mí futbolísticamente el que más me llama la atención sería Isco por por cómo juega, pero por lo demás tampoco me me fijo mucho en ellos, pero por lo que he visto de Isco siempre he dicho que futbolísticamente es él«.

Asimismo, volvió a referirse a la figura de Almeyda y su impacto en el vestuario: «Matías es es un entrenador muy intenso, siempre está encima de nosotros ayudándonos, metiéndonos caña para que para que no perdamos la concentración en ningún momento y siempre nos ayuda mucho, a mí personalmente también. Estamos contentos porque creo que es lo que necesitamos, que nos metan esa garra y esa caña también para estar a tope siempre», aseveró.

Por último, se refirió a la polémica celebración del año pasado con la bandera con el escudo del Betis tachado que le acarreó una sanción: «Como ya dije en su momento, no lo hice con ninguna intención porque no sabía cuando cogí la bandera, no sabía lo que era... me salió en el momento con con mis compañeros y la verdad es que tampoco me arrepiento porque creo que era un momento eufórico; no lo hice con ninguna mala intención, como para dar mala imagen ni nada, solamente por celebrarlo, ya que no sabía de qué era la bandera, pero tampoco me arrepiento», zanjó.