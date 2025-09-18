Isaac no le pone techo al Sevilla FC: «No se merece pensar sólo en la permanencia»

El inicio de temporada del Sevilla FC tiene a Isaac Romero como uno de sus nombres propios. Sus goles ante el Girona y el Elche han hecho que el lebrijano haya dejado atrás sus problemas del pasado año y mire al futuro con optimismo. «El Sevilla no se merece pensar sólo en la permanencia, se merece pensar en Europa y grandes cosas», aseguró el delantero en La Jugada de Sevilla de Canal Sur Radio.

A Isaac le costó el segundo año en la élite, en un Sevilla que tampoco realizó una buena temporada. «Fue un año difícil en lo personal y en lo grupal, e intentamos sacarlos de la mejor manera. Estuvimos intentando estar muy unidos el grupo para quedarnos en Primera. Al final lo conseguimos, pero con los cambios de míster fue difícil tener que adaptarte a tantos en una temporada», confesó el lebrijano, que sí ve diferente el presente: «Tengo mucha confianza en este año, veo que las cosas son diferentes. Estamos haciendo una piña en el vestuario, es un grupo esperanzador y estamos trabajando mucho para lograr grandes cosas».

Precisamente, Isaac considera que la llegada de Matías Almeyda le está cambiando la mentalidad al vestuario. «Da gusto tener un 'staff' que te ayuda, que ha estado metido en el mundo del fútbol siempre. Eso te da un plus para estar más tranquilo y no comerte la cabeza si no te salen las cosas o no te entran los goles. Están ahí día a día, nos ayudan y es un plus para el equipo para que estemos tranquilos», relató el atacante, que desveló conversaciones con el cuerpo técnico: «El míster habla mucho conmigo, me dice que esté tranquilo, me dice que voy a marcar muchos goles este año por cómo estoy trabajando. El primer gol me ha entrado al principio y eso me ha ayudado para no pensar en cuándo llegaría. Estoy muy tranquilo e intentaré ayudar al equipo con goles».

Tampoco el verano fue sencillo para Isaac, que incluso estuvo en la rampa de salida si hubiera llegado alguna oferta, una circunstancia que no le afectó en su día a día. «No me llegué a ver fuera, hay mucha gente que confía en mí. El año pasado fue difícil, pero a los que confían en mí, se lo voy a devolver con trabajo ycuando he tenido la oportunidad lo he demostrado. Ahora contento y siento que me salen las cosas como quiero, como me piden los compañeros y el 'staff'», declaró el delantero, que tiene competencia con Akor Adams: «No me siento el delantero titular, en el fútbol puede pasar cualquier cosa y hay más compañeros que luchan por el puesto. Voy a dejarlo todo para seguir jugando y que el míster siga confiando en mí».

Esa buena sintonía provoca que Isaac no se conforme con pensar únicamente en la salvación. «El Sevilla no se merece pensar sólo en la permanencia, se merece pensar en Europa y grandes cosas. Vamos a intentar dar cada uno lo mejor que tenemos y poner al club donde se merece», indicó el lebrijano, que se siente cómodo junto a Vargas: «Juega más pegado a mí. Es de calidad y rápido. Sabe cuando dar la bola al espacio, que es lo que me gusta. Nos estamos conociendo y adaptando más. Se está viendo que van saliendo las cosas cuando estamos juntos».

Sevilla FC