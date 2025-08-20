Isaac y Peque, un mes para perder sitio en los planes de Almeyda

El inicio de la temporada reafirma las decisiones de Matías Almeyda sobre la plantilla del Sevilla FC. Rehabilitar a Adnan Januzaj, con esa inscripción exprés y su presencia ante el Athletic, también significó menos presencia para Isaac Romero, que entró en la recta final del partido, y ostracismo para Peque, dos jugadores que comenzaron la pretemporada con minutos y que incluso fueron titulares en el segundo amistoso del 19 de julio ante el Sunderland inglés.

Aquel partido, en el que el Sevilla mejoró tras el intermedio, ya sin Peque sobre el césped -Isaac fue sustituido después por Akor Adams-, fue un punto de inflexión en el verano. Al canterano, desacertado ante el gol, también le pesó ese leve problema muscular que lo apartó durante unos días de la preparación. De hecho, en el último amistoso ante el Toulouse, Almeyda lo ubicó en la banda derecha para que Iheanacho fuera el delantero centro tras sustituir a su compatriota.

El técnico argentino no ha quedado convencido con Peque, al que ha ubicado en la mediapunta, ni tampoco con Isaac, que se ha mostrado tan ofuscado en su fútbol como la pasada campaña. Antes esta situación, incluso el entorno del lebrijano ha empezado a manejar alguna opción de salida -el Zenit preguntó por su situación-, con lo que se vislumbra un movido final de mercado.

No muy distinta es la situación de Peque. Aunque el futbolista continúa trabajando para convencer a Almeyda, su pérdida de protagonismo en el equipo también lo colocaría en la rampa de salida si surgiera una opción interesante para todas las partes. Fichado el pasado año por Víctor Orta tras convertirse en una de las revelaciones de Segunda, el catalán no ha ofrecido ese rendimiento esperado en Nervión, con lo que todos los escenarios siguen abiertos hasta el 1 de septiembre.

Hasta su nueva lesión, Januzaj, que fue uno de los primeros descartes del verano, había adelantado a Peque e Isaac en los planes de Almeyda, todo un síntoma de que algo no ha terminado de convencer al argentino. El técnico sigue a la espera de esos movimientos de Antonio Cordón para elevar el número de efectivos de la plantilla y eso dejaría incluso más complicado el futuro de ambos atacantes.

