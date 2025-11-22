La intrahistoria del peor verano de Peque en el Sevilla FC

La apuesta del Sevilla FC por Gerard Fernández 'Peque' es una decisión que, a día de hoy, se entiende poco. Cuatro millones de euros por un jugador de Segunda división, que aún era un melón por calar en la máxima categoría del fútbol ... español. El Racing impuso pagar la cuantía de la cláusula de rescisión y las maltrechas cuentas sevillistas hicieron un esfuerzo para atarlo por cuatro temporadas.

Un pago que tuvo que ser pactado a plazos, para cerrar el fichaje del catalán por el Sevilla. Mucho esfuerzo para, a día de hoy, poca recompensa. Hay que reconocer que la lenta adaptación de Peque no ha sido producto exclusivo del futbolista. La poca confianza que le transmitió García Pimienta durante su primera temporada en el Sevilla le ofreció pocas oportunidades para reivindicarse. Algo que tenía muchas ganas de hacer el catalán. Tirando de archivo, marcó un gol en LaLiga el año pasado que fue anulado, pero la rabia con la que lo celebró transmitió mucho.

La realidad es que Peque tenía muchas ganas de demostrar cosas en Sevilla y se encontró muchas puertas atoradas. La situación no mejoró cuando se produjo el cambio en la dirección deportiva. Antonio Cordón llegó al club de Nervión con muchas ganas de revolucionar la plantilla, al director de fútbol no le convencía la nómina de jugadores existente.

No obstante, los escasos recursos económicos han hecho que el extremeño tenga que tirar de lo que hay. Lo único que hizo convencido fue abonar los cuatro millones restantes de Lucien Agoumé, al considerar que es un jugador revalorizable.

El resto, todos en venta. Uno de ellos era Peque, uno de los que fue más presionado para salir del club este pasado verano. Así lo confirmó el propio jugador en PTV Sevilla: «Estaba en una situación que estaba más fuera que dentro y no fue fácil. Pero con la forma de trabajar del míster y su forma de ser, y la confianza que tengo en mí mismo, creía que podía darle la vuelta a esto. Con la ayuda de todos poco a poco se va dando».

Almeyda apoyó a Peque

Según ha podido conocer este medio, la dirección deportiva ofreció al mediapunta a clubes de Primera y Segunda División, a pesar de que el jugador no quería salir. La idea prioritaria era cerrar una venta para poner fin a la vinculación con el futbolista catalán. La situación llegó a tornarse muy desagradable para Peque, el cual recibió el apoyo de Matías Almeyda, al cual no le gusta apartar a nadie. No obstante, el día a día del jugador esta pretemporada no fue agradable, ya que sintió la presión para que aceptara algunos de los destinos que se estaban barajando.

Un modus operandi parecido al que se ha llevado a cabo con Álvaro Fernández, al guardameta se le comunicó que no se contaba con él y se le ofreció varias opciones de salida. No obstante, el riojano no quiso marcharse y, durante algunos entrenamientos, estuvo apartado de sus compañeros. Actualmente, el portero trabaja con el resto de guardametas, pero por el momento no ha entrado en ninguna de las convocatorias de Matías Almeyda. Si bien es cierto que con Alberto Flores lesionado, es posible que el argentino lo incluya en la lista ante el Espanyol como tercer portero.

Volviendo a Peque, el jugador fue el MVP del encuentro ante Osasuna y su contador de minutos disputados sigue en ascenso. El Sánchez-Pizjuán le ovacionó, consciente de la entrega que el futbolista está dando en cada partido. Almeyda lo puso de ejemplo como jugador que debe estar en su Sevilla y eso ya es mucho.

La actitud del catalán gusta mucho a su entrenador y, además, está dando sus frutos. Otro ejemplo más de que, en ocasiones, la paciencia y el trabajo son imprescindibles para ir creciendo, aunque la inestabilidad del club juegue en su contra.