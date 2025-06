La intrahistoria del adiós de Suso al Sevilla FC

Suso ya es jugador del Cádiz. Así lo ha anunciado el club cadista, que finalmente contará con el regreso a casa del atacante. Un contrato de cuatro temporadas para compensar su rebaja salarial y una serie de bonus en caso de ascenso han ... terminado por convencer al futbolista, que también tuvo otras propuestas encima de la mesa. Y es que el Sevilla hizo un intento por retener a Suso casi a última hora, después de que el gaditano fuera fundamental para conseguir la permanencia.

Tras finalizar la temporada, incluido ese amistoso en Marruecos, el presidente, José María del Nido Carrasco, conversó con el gaditano para intentar su continuidad en el Sevilla. Incluso el club de Nervión le realizó una propuesta formal, pero con una sustancial rebaja de salario. Suso, que en ese momento no tenía tomada todavía una decisión sobre su futuro, no quedó convencido de la oferta e incluso esperaba un mejor gesto del club. Ese bajo salario, con mejoras por objetivos, se podía entender como una oferta de cara a la galería y no con un deseo real de que siguiera en el club.

Ante este panorama, el atacante se tomó unos días para reflexionar. La millonaria propuesta de Arabia Saudí, con el Al-Ettifaq ofreciéndole un contrato de dos temporadas y unas cantidades incluso superiores a las que ganó en el Sevilla, tampoco eran de su agrado. Desde un principio, Suso tuvo claro que su futuro pasaba o por el Sevilla, un equipo en el que se ha sentido identificado e importante, o por el Cádiz, el club de su niñez y al que tenía claro que alguna vez regresaría.

La insistencia de Manuel Vizcaíno, presidente del Cádiz, hizo el resto. Meses de mensajes para que esa opción de volver a casa siempre estuviera presente acabaron por decantar la balanza. La propuesta del club amarillo, con esos cuatro años de contrato, le demostraban ese deseo de contar con él como faro del nuevo proyecto. Poder regresar a el equipo de su infancia en plena madurez y con mucho fútbol todavía en sus botas le ayudó a tomar la decisión.

Un año complicado

«Todo está abierto y tengo varios días para pensar y para estar con la familia. Es la primera vez que estoy en esta situación y sí, quiero decidir con el corazón», había indicado Suso tras el último partido liguero del Sevilla en Villarreal. «El Sevilla a día de hoy no es lo que éramos hace cuatro o cinco años, pero los que vengan de abajo y los que vengan nuevos tienen que saber lo que hay aquí, lo que exige este club y estar a la altura», añadió sobre esa situación del club de Nervión que podía contar con su experiencia desde dentro del vestuario.

No había sido una última temporada sencilla para Suso. Sus problemas con Xavier García Pimienta, tras un encontronazo con su coach, lo dejaron en el ostracismo. Meses con escasa participación en el equipo pese a la necesidad real de contar con su calidad. La llegada de Joaquín Caparrós rehabilitó al gaditano, quien, además, ejerció el liderazgo dentro de la caseta para conseguir esa anhelada salvación. Con esa conciencia tranquila acabó la temporada, luego llegaría esa conversación con Del Nido Carrasco y una oferta para continuar que no le satisfizo y sí le hizo ver con claridad que su futuro estaba en el Cádiz.