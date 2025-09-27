Íñigo Pérez y el Sevilla: «El mensaje de Almeyda ha calado»

El fin de semana futbolístico trae la séptima jornada de LaLiga en la que el Rayo Vallecano recibirá este domingo al Sevilla FC a partir de las 14.00. Llega el equipo rayista al partido después de perder con el Atlético de Madrid por 3-2.

En la víspera del encuentro ante el Sevilla FC, el técnico del Rayo Vallecano, Íñigo Pérez, ha comentado que «hay muchas cosas muy buenas, incluso mejores que el año pasado. Cuando no ganas se empieza a notar en el ambiente ese estrés por intentar ganar sea como sea y eso no se consigue nunca. Debemos estar más certeros de cara a gol y mejor en situaciones de debilidad nuestra».

En cuanto al Sevilla, Íñigo Pérez ha hecho referencia a lo que está significando para el equipo la llegada del técnico Matías Almeyda. «Lo que reconozco es una traslación directa del mensaje de la sala de prensa al campo. Quiere mantener presión alta, agresividad, valentía... El mensaje ha calado. Espero un equipo en estos términos. Es muy peligroso», ha comentado el entrenador rayista.

«Hoy en día el fútbol la pérdida de balón y la posterior transición generan goles. Será importante controlar las pérdidas de balón y estar bien colocados. Estamos sufriendo en los centros laterales», ha comentado también Íñigo Pérez.