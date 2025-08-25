La imagen de Suazo y Alfon calentando antes del Sevilla - Getafe

El Sevilla FC anunció la convocatoria de Almeyda para el encuentro ante el Getafe sólo dos horas antes del encuentro. El motivo era que el club estaba trabajando a contrarreloj las inscripciones de Alfon y Suazo, puesto que Rubén Vargas sí pudo ser inscrito esta mañana con el espacio que liberó Badé.

No obstante, la dirección deportiva no ha querido perder la esperanza y ha estado trabajando en darle a Almeyda más efectivos de cara a este Sevilla - Getafe. Una labor que no han logrado cumplir. De hecho, antes de que los convocados saltaran al césped del Sánchez-Pizjuán, Gabriel Suazo y Alfon ya se encontraban allí calentando con la esperanza de llegar a tiempo.

No ha podido ser y el Sevilla sólo contará con 14 jugadores de la primera plantilla para este duelo ante los de Bordalás, puesto que Sow ha causado baja de última hora por una lesión leve. Idumbo, Januzaj y Nianzou tampoco están disponibles, mientras que Badé no ha sido suplido. De ahí que la lista del técnico argentino esté plagado de canteranos.