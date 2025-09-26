Iheanacho vuelve a marcar con el Celtic

Kelechi Iheanacho ha comenzado su andadura en el Celtic de la mejor manera posible. El exdelantero del Sevilla FC se estrenó esta temporada en Europa League con gol incluido en el encuentro ante el Estrella Roja de Belgrado. Aunque el nigeriano no salió de inicio, ingresó al terreno de juego al inicio de la segunda parte y marcó el 0-1 en el minuto 55. Diez minutos más tarde, el Estrella Roja de Belgrado puso el definitivo 1-1.

Además de esta diana, Iheanacho también se estrenó con gol en su primer partido con el Celtic, en el que anotó de penalti en el descuento. El delantero de 28 años, que rescindió su contrato al final del mercado de fichajes, está volviendo a sacar su mejor versión.

Firmado por la dirección deportiva de Víctor Orta en julio de 2024, el nigeriano apenas disputó 400 minutos en nueve partidos de liga con la camiseta del Sevilla. El ariete africano apenas destacó en los dos partidos de Copa del Rey, en los que anotó tres goles, eso sí, contra rivales de categorías muy inferiores a la del Sevilla (Las Rozas y Olot).

En el último día del mercado veraniego de fichajes, el Sevilla abordó las incorporaciones de Fábio Cardoso, Batista Mendy y Alexis Sánchez, aunque para poder inscribirlos, necesitaba margen salarial. Por este motivo, el conjunto hispalense tuvo que rescindir el contrato del Iheanacho en las últimas horas del mercado. Ahora, en su nueva etapa como jugador del Celtic, se ha convertido en unas de las principales referencias ofensivas del equipo de Brendan Rodgers, donde ya suma dos goles y una asistencia en sus primeros tres partidos.

