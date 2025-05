Iheanacho ya trabaja en su mejor versión física de cara a la pretemporada

Desde la llegada de kelechi Iheanacho a las filas del Sevilla el pasado verano, donde estuvo sólo unos eses hasta su salida en enero, no demostró ser el delantero que el Sevilla necesitaba, por lo que se le buscó una cesión al Middlesbrough, equipo de la Championship inglesa. El nigeriano ha disputado 15 partidos esta temporada con el club inglés, anotando tan solo un gol y dando dos asistencias. Al no contar con una posible opción de compra, el atacante volverá este verano de nuevo a las filas sevillistas, y a expensas de saber quien será el entrenador que dirija el proyecto de la temporada 25-26, todo parece indicar que el club le buscará una nueva salida, puede que incluso sea a modo de venta y no de cesión. Le queda un año más de contrato más otro opcional.

Iheanacho también ha sufrido esta temporada con ciertas críticas sobre su físico, donde se ha cuestionado si su peso era más alto del que requiere tener un futbolista profesional, más si cabe siendo uno de los jugadores mejor pagados de la plantilla del Sevilla, a lo que García Pimienta en su momento siempre supo defenderle. Tras el final de temporada, el jugador de 28 años ha hecho un clic con respecto a su rendimiento y desde ya ha comenzado a preparar el próximo curso, con el objetivo de llegar al inicio de pretemporada de la mejor forma posible para convencer al futuro técnico del Sevilla.

El nacido en Imo ha sido consciente de la pésima temporada de su club, y sobre todo, de la falta de gol en los hombres de arriba, por lo que pretende demostrar que aun está a tiempo de volver a ser ese '9' que en su momento maravilló a clubes como el Manchester City o el Leicester. Para lograrlo lleva tiempo trabajando con un preparador físico de manera individual, pues si cuenta con el mejor físico posible le será más fácil volver a la senda de los goles, más si cabe siendo consciente de que la parcela del delantero centro cuenta actualmente con Isaac Romero y Akor Adams, una competencia que tampoco ha demostrado más que él en el ejercicio que acaba de concluir.