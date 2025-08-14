Idumbo, principal novedad en el entrenamiento del Sevilla

La plantilla del Sevilla, en el entrenamiento en la ciudad deportiva

Idumbo es la principal novedad en el entrenamiento que el Sevilla FC ha desarrollado en la mañana de este jueves en la ciudad deportiva José ramón Cisneros Palacios. El extremo, que está inscrito con ficha del filial, ha superado sus molestias y se apunta a poder entrar en la lista para jugar el domingo en la primera jornada de LaLiga EA Sports ante el Athletic Club en San Mamés.

La presencia de Idumbo, que había sufrido hace una semana una lesión miofascial leve en los aductores del muslo izquierdo, es importante dado que el Sevilla no puede contar con muchos jugadores que aún no están inscritos en LaLiga por los problemas de límite de gasto en plantilla y por ello hoy se ha tenido que ejercitar con trece futbolistas del filial.

Mientras, Matías Almeyda no pudo contar tampoco en la sesión de este jueves con los lesionados Badé, Pedrosa, Nianzou, Ramón Martínez, Joan Jordán y Rubén Vargas, que no estarán el domingo en Bilbao y son bajas relevantes para el arranque liguero.

Más temas:

Sevilla FC