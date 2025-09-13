Idumbo, en su presentación con el Mónaco: «En el Sevilla no jugué mucho y aquí quiero demostrar de lo que soy capaz»

Stanis Idumbo se marchó en los últimos días del mercado de fichajes veraniego al Mónaco a cambio de diez millones de euros. El joven futbolista belga se marchó del Sevilla tras haber estado en la disciplina nervionense durante un año y medio, ya que llegó al club en enero de 2024. Durante su presentación como nuevo jugador del equipo de el Principado, Idumbo repasó cómo se gestó su salida del Sevilla.

«El Mónaco es un gran club, con mucha ambición y que suele jugar la Liga de Campeones. Es un proyecto muy bueno y un escaparate para un jugador joven como yo que quiere desarrollarse. Mi llegada se produjo bastante rápido, hacia el final del mercado de fichajes. Mantuvimos conversaciones y nos gustaron. Ya sabes, cuando el Mónaco te llama, te planteas preguntas y sopesas los pros y los contras. El hecho de que esté aquí demuestra que ganaron los pros», comenzaba diciendo Idumbo.

«Evidentemente, todos los futbolistas tienen hambre, ganas de jugar y de demostrar su valía. Queremos demostrar que tenemos las cualidades necesarias para triunfar. En Sevilla, la temporada pasada, no jugué mucho y venir aquí me da ganas de demostrar lo que soy capaz de hacer», añadió posteriormente el futbolista de 20 años que considera que «en España, creo que era un jugador joven en una situación un poco difícil». «Como saben, en Sevilla fue un poco complicado. Darle minutos a los jugadores jóvenes no siempre era fácil. A menudo dependía de una decisión táctica. Evidentemente, yo también tenía que madurar. Es una fase en la que tengo que aprender. Cuando eres joven, no siempre puedes jugar. Eso me ha forjado una mentalidad que me permite mantener siempre una actitud positiva. Juegue o no, sigo estando agradecido por ser futbolista», comentaba Idumbo.

El extremo belga dijo adiós al Sevilla tras haber disputado dieciocho partidos con el primr equipo y doce con el Sevilla Atlético. Llegó libre procedente del Ajax de Ámsterdam.

Más temas:

Sevilla FC